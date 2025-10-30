"Mr. und Mrs. G": Das ist Kim Virginia & Nikolas Nachname

Kim Virginia (30) und Nikola (29) haben ihre Ehe jetzt auch namentlich besiegelt – und überraschen mit einem gemeinsamen neuen Nachnamen. In einem neuen Instagram-Clip zeigt sich Kim Virginia im Brautkleid neben einem roten Auto und schreibt dazu: "And just like that... Endlich offiziell: Mr. und Mrs. G." Die Realitystars machen damit klar, was viele vermutet hatten: Seit Kurzem heißen sie Grey.

Die Influencerin machte zugleich deutlich, dass sie nicht den Nachnamen von Nikola angenommen hat. Statt Hartung steht in ihrer Bio nun Grey. Auf Nachfrage unter dem Post bestätigte sie, dass sie und Nikola denselben neuen Namen haben. "Richtig, meinen neuen Namen tragen wir jetzt beide", kommentierte sie. Der im Clip gezeigte Braut-Look und der Hinweis "Mr. und Mrs. G." ließen zuerst Raum für Spekulationen über die genaue Schreibweise, doch die Profilaktualisierung räumte jeden Zweifel aus. Damit ist klar: Das Paar präsentiert sich nun mit einem einheitlichen Nachnamen.

Bereits vor rund drei Wochen hatte die Reality-TV-Bekanntheit auf Social Media verraten: "Nikola wird meinen geänderten Nachnamen annehmen. Kriege bei dem neuen Namen Gänsehaut." Mit dieser Aussage hatte die Influencerin ihre Fans neugierig gemacht. Der neue Nachname blieb aber lange ein gut gehütetes Geheimnis. Fragen wie, wann das Paar den Namen endlich verraten würde, kursierten damals bereits unter ihren Followern.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Reality-TV-Bekanntheit