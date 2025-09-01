Elijah Wood kaum wiederzuerkennen in "The Toxic Avenger"

Elijah Wood (44) sorgt mit seiner neuen Rolle im Horror-Komödien-Remake "The Toxic Avenger" für Aufsehen. Auf einem exklusiven Charakterposter, das von JustJared veröffentlicht wurde, ist der Schauspieler kaum wiederzuerkennen. Er spielt Fritz Garbinger und reiht sich damit in einen hochkarätigen Cast ein, der von Peter Dinklage (56) angeführt wird. Dieser verkörpert in der Hauptrolle Winston Gooze, der nach einem toxischen Unfall zu einem ungewöhnlichen Helden wird. Neben den beiden stehen auch Jacob Tremblay (18), Kevin Bacon (67) und Taylor Paige vor der Kamera. Die neuen Charakterposter geben den Fans nun einen ersten Eindruck von den außergewöhnlichen Figuren.

In "The Toxic Avenger" wird die Geschichte eines Schreibtischhelden erzählt, der sich nach einem folgenschweren Ereignis gegen skrupellose Unternehmer und korrupte Strukturen auflehnt. Elijah Wood, bekannt für seine wandlungsfähigen Rollen, überraschte viele mit seiner drastischen optischen Veränderung für die Rolle des Fritz. Neben ihm spielt Jacob Tremblay seinen Sohn Wade Gooze, während Kevin Bacon als rücksichtsloser Geschäftsmann Bob Garbinger das Böse verkörpert. Die Regie des Films versteht es offenbar, düstere und humorvolle Elemente perfekt zu verbinden. Die exklusive Vorschau auf die Poster lässt auf einen ebenso bizarren wie unterhaltsamen Kinohit hoffen.

Elijah, der durch seine Rolle als Frodo in der "Herr der Ringe"-Trilogie weltweite Berühmtheit erlangte, zeigt mit diesem Projekt einmal mehr seine Vielseitigkeit. Zwar hat sich der Schauspieler in der Vergangenheit häufig auf Independent-Produktionen konzentriert, doch zieht er mit ausgefallenen Rollen immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Privat gibt sich der gebürtige Amerikaner eher zurückhaltend, doch bekannt ist, dass er sich bewusst Zeit für Projekte nimmt, die ihn künstlerisch herausfordern. Mit "The Toxic Avenger" scheint er erneut die richtige Wahl getroffen zu haben – Fans dürfen gespannt sein, wie er diese schillernde Figur zum Leben erweckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elijah Wood im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Elijah Wood, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Elijah Wood, Juni 2018

Anzeige