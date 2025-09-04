Elijah Wood rührt mit Nachricht an "Herr der Ringe"-Fan

Elijah Wood (44), bekannt als Frodo aus der Herr der Ringe-Trilogie, hat kürzlich auf Reddit einen emotionalen Austausch mit einem Fan geteilt, der viele berührte. Während der Pressetour zu seinem neuen Film "The Toxic Avenger" nahm der Schauspieler an einer "Frag mich alles"-Session auf Reddit teil. Ein Nutzer bedankte sich bei ihm für die Filmreihe, die ihm durch schwierige Zeiten geholfen habe. Elijahs Antwort war warmherzig und tiefgehend – und rührte nicht nur den Fan, sondern auch viele andere.

In seiner Antwort zeigte der Schauspieler seine Dankbarkeit für solch herzerwärmende Nachrichten. "Wir hören so viele Geschichten über Verbundenheit und Liebe", schrieb Elijah. Er betonte, wie wichtig und bedeutend diese Reaktionen für ihn und das gesamte Team seien, das an der Trilogie gearbeitet hat. Solche Geschichten seien für ihn ein bleibendes Geschenk: "Deshalb auch Ihnen vielen Dank", schrieb er an den Fan. Für viele ist es nicht selbstverständlich, dass ein Hollywood-Star so offen und herzlich reagiert.

Neben seiner Arbeit als Schauspieler ist Elijah Wood auch dafür bekannt, sich Zeit für seine Fans zu nehmen und ihre Bedeutung anzuerkennen. Seinem Co-Star Sean Bean (66), ebenfalls bekannt aus der "Herr der Ringe"-Reihe, steht ebenfalls eine aufregende Zeit bevor: Er wird demnächst in einer neuen Robin-Hood-Serie zu sehen sein. Elijah Wood hingegen bleibt ein liebevoller Unterstützer seiner Fans und zeigt damit, wie wichtig ihm der zwischenmenschliche Austausch ist – auch über die Leinwand hinaus.

Getty Images Elijah Wood, Schauspieler

United Archives GmbH/ Action Press Sean Astin und Elijah Wood in "Der Herr der Ringe"

Getty Images Elijah Wood im März 2022