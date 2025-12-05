"Hochzeit auf den ersten Blick"-Frank ist auch Schauspieler

Frank ist einer der diesjährigen Kandidaten von Hochzeit auf den ersten Blick und heiratete dort seine frisch angetraute Ehefrau Marén vor laufenden Kameras. Während er im Format offiziell als Beamter im Kriminaldienst vorgestellt wurde, sorgt nun ein Profil auf der Casting-Plattform Filmmakers für Aufsehen. Dort findet sich ein Eintrag über ihn – die Bilder, das Alter und der Wohnort stimmen überein. Brisant: In dem Steckbrief wird der 61-Jährige als hauptberuflicher Schauspieler beschrieben.

Ein weiteres Spannungsfeld offenbart sich in der aktuellen Folge des Sozialexperiments. Hier kam es zwischen dem frisch verheirateten Paar zu einer Auseinandersetzung, bei der Marén deutlich Unbehagen zeigte. Sie warf Frank sinngemäß vor, allzu perfekt wirken zu wollen – und fragte ihn direkt: "Musst du in diesen Schauspielrahmen passen?" Sie wirkte verletzlich und gestand, dass sie zunehmend das Gefühl habe, in der Beziehung eingeengt zu werden. Für Frank bedeutete das eine schwierige Situation, denn ein harmonischer Start als Ehepaar scheint durch die Vorwürfe gefährdet zu sein.

Schon vor zwei Wochen hatte das Paar für eine große Überraschung gesorgt. Damals stand die 60-Jährige am Traualtar und erkannte Frank sofort wieder. Die Braut gab später zu: "Vielleicht war das einfach nicht unsere Zeit und dann verlief das irgendwann im Sande, damit er dann jetzt heute hier steht. Das soll so sein, das ist Schicksal." Sie kannte ihren Bräutigam tatsächlich schon aus einem anderen Datingformat und hatte nach der Sendung über Facebook Kontakt aufgenommen. Doch nach einigen Telefonaten brach der Kontakt ab – bis zum Wiedersehen bei "Hochzeit auf den ersten Blick".

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Frank, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Marén, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn