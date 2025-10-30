Kelly Ripa und Mark Consuelos: Halloween trifft Büro-Look

Kelly Ripa (55) und Mark Consuelos (54) setzen ihre Tradition fort, Halloween auf spektakuläre Weise zu zelebrieren. Ein exklusives erstes Foto bei Entertainment Weekly zeigt das Paar in ihren diesjährigen Kostümen, inspiriert von der Apple-TV-Serie "Severance". Die Moderatorin und der Schauspieler tragen in der Aufnahme Perücken, elegante Bürooutfits sowie blaue Ausweise, die an die Charaktere der Serie erinnern. Die Halloween-Episode ihrer Show "Live With Kelly and Mark", die am Freitag ausgestrahlt wird, verspricht 67 Kostümwechsel und zahlreiche Überraschungen, darunter prominente Gastauftritte wie der von Leslie Odom Jr.

Besonders außergewöhnlich wird auch der jährliche Kostümwettbewerb, bei dem es ein Preispaket im Wert von mehr als 15.501 Euro zu gewinnen gibt. Für Begeisterung und Lacher bei den Zuschauern sorgten die Halloween-Kostüme des Paares bereits in der Vergangenheit. In den vergangenen Jahren ließ sich das Paar bei seinen Kostümen von Stars wie Taylor Swift (35), Travis Kelce (36), Lady Gaga (39), Bruno Mars (40) und Margot Robbie (35) inspirieren. Im letzten Jahr sorgten sie für Schlagzeilen mit ihrer Verkleidung als Stabhochspringer Anthony Ammirati, inspiriert von einem besonders viralen Moment während der Olympischen Spiele in Paris. Mit ihrer aktuellen Folge wollen Kelly und Mark erneut ein Highlight setzen und die Zuschauer mit kreativen Ideen begeistern.

Abseits der Kameras ist Kelly für ihre humorvollen Anekdoten über Halloween bekannt. In einer früheren Oktober-Episode der Show erzählte sie von ihrer humorvollen "Fehde" mit Kindern aus ihrer Nachbarschaft, die offenbar unzufrieden mit der Auswahl ihrer Halloween-Süßigkeiten waren. Die Moderatorin scherzte, dass sie nun undurchsichtige Tüten verwenden würde, damit niemand sehen könne, was sich darin befindet: "Jeder bekommt, was er bekommt. Bye-bye. Bis später." Neben den großen Bühnenshows zeigt dieser Moment einmal mehr die private, schlagfertige Seite des Paares, das seit Jahren ihr Publikum mit seiner authentischen und humorvollen Art begeistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa, März 2024

Anzeige