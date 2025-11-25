Nur Dinos: Kelly Ripa sorgte sich um introvertierten Sohn

Kelly Ripa (55) hat in der Show "Live! with Kelly and Michael" eine herrlich unverblümte Mama-Geschichte ausgepackt – und dabei verraten, warum sie sich früher ernsthaft um das Sozialleben von einem ihrer Söhne sorgte. Der Junge sei jahrelang völlig vernarrt in Dinosaurier gewesen, kannte jedes Detail und jeden Namen – hatte aber darüber hinaus kaum Interesse daran, Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. An Co-Host Mark Consuelos (54) gewandt, scherzte die 55-Jährige: "Ich wusste eine Zeit lang nicht, ob er in der Schule Freunde haben wird, die keine Paläontologen sind." Doch als Kelly dann auf Studien stieß, die Kindern mit solcher Dino-Leidenschaft eine erhöhte Intelligenz und komplexes Denken zuschreiben, änderte sich ihre Wahrnehmung: "Gott sei Dank!", sagte Kelly lachend und tat so, als wische sie sich den Schweiß von der Stirn. Welcher ihrer Söhne damit gemeint war, ließ die Moderatorin zum Schutz der Privatsphäre ihrer Kids offen.

Dass Kelly inzwischen genau abwägt, was sie über ihre Kinder teilt, ist kein Zufall. Die Familie legt Wert auf Privatsphäre, zumal die drei Kinder zwar im Rampenlicht aufwuchsen, heute aber eigene Grenzen setzen. "Wenn ich bei einem meiner Söhne einen Kommentar unter einen Social-Media-Post schreibe, werde ich vorübergehend blockiert. Ich frage mich: 'Warum könnt ihr nicht so sein wie andere Kids? Die lassen ihre Eltern da fröhlich mitmachen'", sagte sie gegenüber E! News im vergangenen Jahr. Beruflich gehen alle drei ihren Weg: Michael arbeitet als Schauspieler in Bushwick, Brooklyn, unter anderem mit einem Part in der Serie Riverdale als jüngere Version von Marks Figur Hiram Lodge. Tochter Lola lebt in London und macht Musik, während Joaquin in Michigan wohnt und eine Karriere als Schauspieler plant.

Hinter den Kulissen gilt Kelly als entspannte, aber achtsame Mutter, die Familienmomente mit Humor teilt und peinliche Anekdoten lieber selbst erzählt, bevor es andere tun. Seit 2001 steht sie allmorgendlich mit Energie im Studio, während sie zu Hause auf klare Absprachen mit den Kindern setzt – inklusive der Regel, Namen bei privaten Geschichten wegzulassen. Mark, der als Co-Host der Morningshow seit Jahren fest an ihrer Seite steht, ist dabei oft ihr Sparringspartner, wenn aus Erinnerungen pointierte Anekdoten werden.

Instagram / kellyripa Kelly Ripa, TV-Moderatorin

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, April 2024