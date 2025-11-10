Kelly Ripa plant Verschwinden bei Lotterie-Gewinn

Kelly Ripa (55) zeigte sich am gestrigen Mittwoch in ihrer Show "Live with Kelly and Mark" äußerst humorvoll und ließ die Zuschauer wissen, dass ein Lottogewinn drastische Folgen haben könnte – zumindest für ihren Job. Der Grund: Der Mega Millions-Jackpot ist auf stolze 733.553.776 Euro angewachsen. "Nur ein öffentlicher Hinweis: Wenn ich das gewinne, bin ich morgen nicht mehr hier", verkündete die Moderatorin mit einem breiten Grinsen. Ihr Ehemann und Co-Moderator Mark Consuelos fragte scherzhaft, ob er wissen würde, wo sie sich dann aufhalte. Mit gewohntem Witz versprach Kelly, ihm eine Nachricht zu schicken und ihn abzuholen.

Nicht nur der Mega-Jackpot sorgte in der Show für Stimmung – auch hinter den Kulissen ging’s heiß her! Kelly plauderte aus, dass Produzent Michael Gelman lachend meinte, er würde erst bei einem Jackpot von einer Milliarde Dollar mitspielen – alles darunter lohne sich nicht! "Er sagte, nach Steuern werde er von der Einmalzahlung kaum überleben können", verriet sie neckend. Ehemann Mark brachte das Publikum zusätzlich zum Lachen, als er über die "typischen Lotto-Orte" witzelte – und Kelly scherzte, sie würde ihren Tipp in einer kleinen Bodega in Virginia abgeben.

Kelly kann auf langjährige Erfahrung als Moderatorin zurückblicken und zeigt mit ihrer charmanten und schlagfertigen Art, warum sie in diesem Business so erfolgreich ist. Seit 1996 grüßt sie das Publikum in verschiedenen Formaten und repräsentiert das sympathische Fernsehen Amerikas. Privat läuft es für Kelly ebenfalls gut: Seit über zwei Jahrzehnten ist sie glücklich mit Mark verheiratet, mit dem sie drei Kinder großzieht. Auch vor der Kamera beweisen die beiden regelmäßig, wie gut sie harmonieren – ihre frechen Dialoge sind ein Highlight für das Publikum.

Getty Images Kelly Ripa, Moderatorin

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Mai 2025

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, März 2025