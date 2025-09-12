Mark Consuelos fordert Kelly Ripa zu wildem Wochenende auf

Mark Consuelos (54) sorgte am Freitag, dem 5. September, bei der Morgenshow "Live With Kelly and Mark" für Lacher, als er seiner Ehefrau und Co-Moderatorin Kelly Ripa (54) vorschlug, das gesamte Wochenende im Schlafzimmer zu verbringen. Der Schauspieler reagierte auf ein Gesprächsthema über die abnehmende Intimität unter Erwachsenen in den USA, als Kelly unter anderem erklärte: "Nur 37 Prozent der Menschen zwischen 18 und 64 berichten, mindestens einmal pro Woche intim zu sein." Mark scherzte daraufhin: "Wir werden diesen Durchschnitt dieses Wochenende steigern, Kleine", während Kelly kopfschüttelnd und lachend zurückfragte: "Wer ist dieses wir, von dem du sprichst?"

Die humorvolle Diskussion war Teil eines Gesprächs über den sogenannten "Rückgang der Intimität", der laut einer Studie besonders junge Erwachsene betrifft. Diese Zahlen fanden ihren Weg in die Show, nachdem Kelly feststellte, dass ein Viertel der 18- bis 29-Jährigen im vergangenen Jahr gar keine Intimität erlebt habe. Während des Gesprächs scherzte Mark zudem, dass Faktoren wie das Handy oder Substanzen wie Marihuana eine Rolle dabei spielen könnten. Kellys sarkastische Antworten und die Chemie zwischen den beiden führten immer wieder zu Lachern im Publikum und bei den Mitarbeitern hinter der Kamera.

Mark und Kelly, die seit 1996 verheiratet sind, zeigen in ihrer Show regelmäßig, wie stark ihre Beziehung ist, selbst nach fast drei Jahrzehnten Ehe. Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspieler 1995 am Set der Serie "All My Children". Zusammen haben sie drei Kinder: Michael, Lola und Joaquin. Ihre langjährige Liebe sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit, und sowohl auf der Bühne als auch privat teilen sie intime Einblicke, wie zuletzt die sommerlichen Urlaubsfotos der Familie, die sie nach ihrer Rückkehr begeistert präsentierten. "Nach 30 Jahren Ehe ist es einfach schön zu sehen, wie verliebt diese beiden immer noch sind", kommentierte ein Insider gegenüber OK Magazine.

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Mai 2025

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Ehemann Mark Consuelos in ihrer gemeinsamen Talk-Show "Live with Kelly and Mark"

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos