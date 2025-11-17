Mark Consuelos scherzt: So lange braucht er im Schlafzimmer

In ihrer gemeinsamen Sendung "Live with Kelly and Mark" geriet Kelly Ripa (55) ins Zentrum der Aufmerksamkeit, als sie eine humorvolle Bemerkung ihres Mannes Mark Consuelos (54) mit einem noch frecheren Kommentar konterte. Während der Veterans-Day-Episode diskutierte das Paar über eine Studie, die einen Babyboom durch vermehrtes Arbeiten im Homeoffice beleuchtete. Als Mark in Anspielung auf mögliche Nachmittagstreffen im Homeoffice scherzte: "Ich brauche sieben Minuten", ließ Kelly ihn nicht davonkommen und stichelte lachend: "Das ist aber großzügig von dir." Die Szene sorgte im Studio und bei den Zuschauern für Lacher.

Die Studie, die die beiden aufgriffen, zeigte laut Kelly, dass zwischen 2021 und 2025 etwa 80.000 zusätzliche Geburten in den USA auf den Trend zu Heim- und Hybridarbeit zurückzuführen sind. Sie betonte, dass dieses Arbeitsmodell Paaren nicht nur mehr Flexibilität im Alltag ermögliche, sondern auch die Entscheidung für Kinder erleichtere. Mark ergänzte dies mit weiteren scherzhaften Bemerkungen über die zeitliche Planung von "kleinen Meetings" zu Hause, was von Kelly prompt humorvoll aufgegriffen wurde. Trotz ihres Neckens wurde die gute Chemie des Ehepaares einmal mehr deutlich.

Das Paar, das seit 1996 verheiratet ist und drei gemeinsame Kinder hat, ist für seine spritzigen Dialoge und unbeschwerten Interaktionen bekannt. Beide moderieren die Morgenshow seit Frühjahr dieses Jahres gemeinsam und begeistern Zuschauer regelmäßig mit Anekdoten aus ihrem Alltag und ihrem Eheleben. Kelly und Mark betonen auch immer wieder, wie wichtig es sei, Humor in einer Beziehung zu bewahren. Ihre Schlagfertigkeit und die offensichtliche Zuneigung zueinander lassen die Fans ihre lockere Haltung als Paar feiern. Für Kelly und Mark scheint Lachen eben tatsächlich eine der besten Zutaten für eine langjährige Ehe zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, April 2024