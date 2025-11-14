Kelly Ripa enthüllt ihr überraschendes Reisegeheimnis

Kelly Ripa (55) hat in ihrer Sendung "Live with Kelly and Mark" ein Reisegeheimnis preisgegeben, das viele überraschen dürfte: Die Moderatorin nimmt aus jedem Hotel, in dem sie übernachtet, stets den dort bereitgelegten Kugelschreiber mit. "Das ist der kostenlose Stift", erklärte Kelly lachend und fügte hinzu, dass sie eine wahre Sammlung solcher Schreiber besitze. Während der Sendung, die am 6. November ausgestrahlt wurde, vertrat die Radiomoderatorin Deja Vu ihren Ehemann Mark Consuelos (54) als Co-Moderator. Gemeinsam diskutierten sie über Reiseutensilien, die auf keinen Fall fehlen dürfen. Für Kelly ist die Sache klar: "Ein Stift ist unverzichtbar."

Dass sie immer eine "Armada von Stiften" dabeihabe, sei rein pragmatisch, betonte die beliebte Moderatorin. Vor allem bei der Einreise in andere Länder hätten sich die Kugelschreiber als äußerst hilfreich erwiesen, da sie das Ausfüllen von Formularen beschleunigen. Auch im Flugzeug begleitet sie das Schreibutensil regelmäßig, um Langeweile vorzubeugen. Bei einem Ausfall des WLANs greift Kelly stattdessen zu Notizblock und Stift, wie sie erzählte. "Ich kann dann immer noch arbeiten, ohne einen Computer zu benötigen", schilderte sie ihre Einstellung zum analogen Schreiben. Ihre Co-Moderatorin klärte außerdem darüber auf, dass sie bei einem Flug durch das Malen und Notieren gerettet wurde, als die digitale Unterhaltung versagte.

Privat lebt Kelly ihre Leidenschaft fürs Schreiben auch auf Reisen mit ihrer Familie aus. "Analog wird dich immer retten, also vertraue einer altmodischen Dame, wenn sie dir etwas sagt", sagte Kelly – und offenbar genießt sie es auch, einmal ohne Laptop und Ablenkung zur Ruhe zu kommen. Die Moderatorin, die auch als Schauspielerin in "All My Children" bekannt wurde, zeigt damit erneut ihre pragmatische und bodenständige Seite, die sie bei ihren Fans besonders beliebt macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa in New York City, 2020