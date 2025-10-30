Nach AYTO VIP: Ist Sandra Janina single oder vergeben?

Sandra Janina (26), bekannt aus der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love, blickt nun auf ihre Zeit in der Show zurück. Schon früh hatte die Reality-TV-Darstellerin ihr "Perfect Match" Lennert gefunden, an dessen Seite sie die Villa verlassen durfte. Während die übrigen Kandidaten in dem TV-Format daran scheiterten, alle Matches zu finden und den Jackpot zu gewinnen, zeigt sich Sandra auf Instagram zufrieden. Dabei verrät sie ihren Fans ihren aktuellen Beziehungsstatus: "Und damit ganz offiziell: Ich bin Single und happy."

In ihrer Instagram-Story berichtet Sandra, wie sie den Dreh erlebt hat: "AYTO VIP war für mich eine schöne Erfahrung und ich war so, wie ich immer bin und immer sein werde", schrieb sie an ihre Follower. Ihre Lehre aus der Staffel klingt pragmatisch und konsequent: Sie bereue nichts und sei stolz darauf, dass sie diesmal nicht versucht habe, "irgendwelche Redflags" zu bekehren, sondern stattdessen direkt Grenzen gesetzt habe. "Für manche langweilig, für andere normal", so Sandra auf Instagram. Dabei betont sie, dass sie sich keine "Last" mehr aufbürden wolle und daher lieber allein bleibe.

Obwohl Sandras Weg in dem Dating-Format eher ruhig verlief, hat die Staffel insgesamt für viel Gesprächsstoff gesorgt. Zuletzt rief die Show eher gemischte Reaktionen hervor: Vor allem das abschließende Wiedersehen kam bei den Zuschauern weniger gut an, da klärende Themen nicht wie erwartet aufgearbeitet wurden. Sandra hingegen blieb den Zuschauern mit ihrer bodenständigen und unaufgeregten Art in Erinnerung. Nach den turbulenten Wochen in der Öffentlichkeit scheint sie vor allem eines zu sein: zufrieden mit sich selbst.

RTL / Frank Beer Sandra Janina, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, 2024

