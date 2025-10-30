Nach AYTO: Calvin Steiner kämpft weiter um Herz von Joanna

Bei Are You The One – Reality Stars in Love kamen sich Calvin Steiner und Joanna näher. Die beiden verbrachten viel Zeit zu zweit und gestanden, ineinander verliebt zu sein. Beim großen Wiedersehen dann die böse Überraschung für viele Fans: Aus den beiden wurde kein Paar! Draußen habe es einfach nicht funktioniert, zu oft krachte es. Obwohl Joanna eine zweite Chance für Calvin ausschließt, kämpft der Germany Shore-Star munter weiter um das Herz der Influencerin. In seiner Instagram-Story hält er nun ein Schild hoch, auf dem steht: "Joanna, bitte gib mir noch eine Chance."

Auch auf die Fanfrage, ob Joanna noch immer die Frau seines Herzens sei, reagiert er ohne zu zögern: "1000000 Prozent." Während Calvin öffentlich um das Herz seiner TV-Liebe wirbt, bleibt ungewiss, wie sie dazu steht. Auf den neuen Annäherungsversuch reagiert sie mit Humor – aber Distanz: Sie repostet das Foto mit dem Pappschild in ihrer eigenen Story und schreibt dazu lediglich: "hahahahaha." Ein klares Ja ist das nicht, ein klares Nein aber auch nicht.

Schon kurz nach den Dreharbeiten hatten die beiden versucht, abseits der Kameras ein echtes Paar zu werden. Calvin lud Joanna sogar zum Familienurlaub ein – doch statt verliebter Idylle krachte es immer öfter. "Rom war am Brennen", schilderte der TV-Teilnehmer später und machte klar, dass der Alltag die anfängliche Euphorie schnell auf die Probe stellte. Die Influencerin erzählte rückblickend, dass für sie nach dem Urlaub die rosarote Brille gefallen sei. Teilweise habe sie sich nicht gut behandelt gefühlt.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Calvin Steiner und Joanna

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / joanna.majolie Joanna Majolie, Realitystar