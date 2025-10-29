AYTO-VIP-Staffel und Reunion enttäuschen die Fans massiv

Die neueste Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love ist mit dem großen Wiedersehen zu Ende gegangen, das seit Mittwoch online abrufbar ist. Vorab hatten einige Teilnehmende immer wieder angedeutet, dass es in der Reunion zu spannenden Auseinandersetzungen kommen würde. Doch die Fans zeigen sich in den sozialen Medien alles andere als begeistert. Unter einem Instagram-Beitrag von RTL+ häufen sich Kommentare wie: "Hab irgendwie mehr erwartet, nach den ganzen Storys von den Leuten, dass es ja so abgegangen sein soll", oder: "Die langweiligste Staffel, Reunion ever."

Ein weiterer Kritikpunkt vieler Zuschauer ist, dass offenbar nicht alle Teilnehmenden bei der Wiedersehensfolge anwesend waren. "Nur die Hälfte anwesend", schreibt ein Nutzer, während ein anderer bemängelt, dass keine klaren Updates zu den Beziehungsstatus der Kandidaten gegeben wurden. Zusätzlich sorgte Kandidatin Hati, die offenbar kein Blatt vor den Mund nahm, für gemischte Meinungen. "Hati konnte ihre Klappe nicht halten", heißt es in einem weiteren Kommentar. Insgesamt scheinen die Fans enttäuscht davon, dass die angekündigten Wortgefechte hinter den Erwartungen zurückblieben.

Bereits im Finale hatte die Gruppe nicht alle Perfect Matches richtig erraten und verpasste somit das Preisgeld. Moderiert von Sophia Thomalla (36) wurden beim Wiedersehen immerhin die korrekten Paarungen aufgedeckt. Zu den bereits zuvor erkannten Matches gehörten Kandidaten wie Elli und Xander sowie Sandra Janina (26) und Lennert. Doch auch weitere Kombinationen wurden bekannt, die den Teilnehmern während der Staffel offenbar entgangen waren. Trotz dieser spannenden Einblicke konnte die Reunion die Fans nicht versöhnen – enttäuschte Kommentare zeugen von ihrer Frustration über das Finale und das Wiedersehen gleichermaßen.

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Hati Suarez

