Gruppe scheiterte: Das sind die richtigen AYTO-VIP-Matches

Die Are You The One – Reality Stars in Love-Gruppe konnte im Finale nicht alle zehn Lichter richtig zum Leuchten bringen und ging ohne das ersehnte Preisgeld nach Hause. Nun wurde beim großen Wiedersehen mit Moderatorin Sophia Thomalla (36) das Rätsel gelüftet, welche Paare tatsächlich als Perfect Matches vorgesehen waren. Bereits richtig erraten wurden Elli und Xander, Nelly und Calvin Not sowie Sandra Janina (26) und Lennert. Doch daneben gab es noch weitere passende Kombinationen, die den Teilnehmern während der Staffel entgangen waren.

Zu den weiteren Perfect Matches gehörten Viki und Kevin Njie (29) sowie Beverly und Nico. Diese beiden Paare saßen sogar in der finalen Matching Night richtig, zusammen mit Joanna und Rob sowie Hati und Sidar. Fehlende Matches, die die Kandidaten nicht fanden, waren unter anderem Leandro Fünfsinn mit Antonia Rot und Jimi Blue Ochsenknecht (33) mit Beverly. Oliver Ginkel fand sein Match in Henna und Calvin Steiner war das Perfect Match von Ariel. Jonny (32) war das Doppelmatch mit Joanna und Rob. Die Bilanz: lediglich sieben Lichter im Finale, drei Paare erst nachträglich bestätigt und ein Topf, der unberührt blieb.

Für die Kandidaten war der Weg ins Finale der aktuellen Staffel eine konstante Herausforderung. Das Team kämpfte durchgängig mit der Suche nach den richtigen Paarungen und fand neben den drei erwähnten Matches so gut wie keine weiteren ohne Hilfe. Teilnehmer wie Jonny und Sidar waren über lange Zeit pessimistisch, während andere wie Antonia plötzlich Zuversicht strahlten. Trotzdem zahlten sich die intensiven Diskussionen und Annäherungen am Ende nicht aus, da die entscheidenden Verbindungen schlichtweg nicht erkannt wurden. Mit dem enthüllten Rätsel um die Matches bleibt AYTO-VIP auch in dieser Staffel voller Überraschungen und emotionaler Momente in Erinnerung.

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Calvin

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Joanna