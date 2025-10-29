Liebe gestanden: Sind Calvin & Joanna nach AYTO ein Paar?

Calvin Steiner und Joanna – bekannt aus Are You The One – Reality Stars in Love – lernten sich vor den Kameras kennen und wollten es nach dem Dreh ernst miteinander versuchen. Kurz nach den Aufzeichnungen trafen sie sich weiter privat, Calvin nahm Joanna sogar mit in den Familienurlaub. Doch statt Happy End folgten Reibereien. Die Stimmung kippte, die beiden stritten immer häufiger und beschlossen, eine Pause einzulegen, während Calvin nach Las Vegas reiste. In der Wiedersehensshow platzte schließlich die Bombe: Vor laufenden Kameras kamen Details ans Licht, die das zarte Band zwischen den beiden endgültig zerschnitten.

Denn in der Sendung wurde thematisiert, dass Calvin in einem Club mit Nelly angebandelt habe. Nelly legte nach – vor allen Anwesenden: "Der hat bei mir geschlafen", sagte sie. Joanna reagierte fassungslos: "Der hat bei dir geschlafen? Davon wusste ich nichts", entfuhr es ihr, sichtbar getroffen. Calvin und Nelly beteuerten, es sei nichts passiert, angeblich habe er "keinen hoch" bekommen. Zusätzlich behauptete Hati Suarez, Calvin habe seiner Ex-Freundin Nachrichten geschrieben. Für Joanna summierten sich die Vorfälle. Sie machte klar, dass ein Comeback für sie nicht infrage kommt. Calvin hingegen wirkte ungebrochen fixiert auf die Brünette und ließ durchblicken, dass seine Gefühle weiter da sind.

Abseits der Eskalation vor laufenden Kameras hatte zwischen den beiden schon vorher der Alltag angeklopft. Nach dem Urlaub, den Calvin und Joanna gemeinsam mit seiner Familie verbrachten, war "Rom am Brennen", wie Calvin es ausdrückte. Die rosarote Brille sei gefallen, erzählte die Reality-Teilnehmerin später, sie habe sich stellenweise als selbstverständlich wahrgenommen und sich nicht immer gut behandelt gefühlt. Dass Calvin weiterhin über Joanna schwärmt, passt zu den emotionalen Momenten, die es zwischen ihnen gab. Für die Influencerin ist die Grenze trotzdem gezogen. Der Fokus liegt nun auf Abstand – und auf Klarheit darüber, dass Gefühl und Vertrauen im TV-Kosmos schnell auf die Probe gestellt werden.

Collage: Imago, RTL / Frank Beer Collage: Calvin Steiner und Joanna Majolie, Realitystars

Instagram / joanna.majolie Joanna Majolie, Realitystar

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, "Germany Shore"-Bekanntheit