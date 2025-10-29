Trotz des "N"-Tattoos: Darum schoss Calvin AYTO-VIP-Nelly ab

Auf der Suche nach der großen Liebe funkte es zwischen Nelly und Calvin bei Are You The One – Reality Stars in Love vor laufenden Kameras gewaltig. Nach Drehschluss schien alles auf einen romantischen Neustart hinauszulaufen: Er brachte Blumen, sie pendelte regelmäßig nach Köln, und sogar ein "N" prangte als Tattoo auf seiner Haut. Doch statt Happy End folgte die Ernüchterung. Als Nelly in der Show schilderte, was Calvin zu ihr gesagt hat: "Ich gehe einen Monat nach Bali. Aber du kannst ja warten, danach können wir zusammenziehen." Vor Moderatorin Sophia Thomalla (36) stritten beide über die gemeinsame Zukunft – inklusive der Frage, ob es die "Zusammenziehen"-Pläne überhaupt gegeben hat.

Im Gespräch legten die beiden ihre Versionen offen. Während Calvin die Aussage über das schnelle Zusammenziehen klar leugnete, räumte er zugleich Zweifel ein: Er habe das Gefühl gehabt, nicht zu Nelly zu passen. Auf Nachfrage erklärte er vor der Kamera, Nelly suche eher einen "Versorger" – eine Rolle, in die er sich nicht einfügen wollte. Sein Fazit fiel deutlich aus: "Ich wäre die Beziehung eingegangen, wenn sie mir 100 Prozent wichtig gewesen wäre, war sie aber in dem Falle nicht, deshalb ist es gecancelt", sagte er in der Show. Nelly wiederum hielt dagegen, bestätigte ihre Gefühle und machte ihren Schmerz sichtbar: "Ich war verliebt", gestand die Reality-Bekanntheit und warf Calvin zudem vor, lieber mit anderen Frauen etwas haben zu wollen.

Hinter den Kulissen hatten die beiden zuvor schon eine Dynamik entwickelt, die viele Fans beschäftigte. Nelly, die in der Vergangenheit offen von klaren Vorstellungen bei der Partnerwahl gesprochen hatte, ließ sich auf Calvin ein und investierte Zeit und Aufmerksamkeit in das Kennenlernen. Dass sie sich verletzlich zeigte und ihre Verliebtheit zugab, passt zu ihrem Hang, in Beziehungen mit voller Energie dabei zu sein. Calvin wiederum pflegt ein Image als spaßorientierter TV-Charmeur, der Nähe sucht, aber ungern vorschnell Bindungen eingeht. Das Tattoo, die Blumen und die Kölner Besuche erzählen von intensiven Wochen – am Ende prallten jedoch Erwartung und Realität aufeinander, und aus dem TV-Match wurde kein Paar im Alltag.

RTL / Frank Beer Calvin, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer 2025

Instagram / nelnoire Nelly, Reality-Bekanntheit

RTL / Frank Beer Nelly, "Are You The One – Realitystars in Love"-Teilnehmerin