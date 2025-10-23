Harald Glööckler schwärmt von Promi-BB-Zeit mit Désirée

Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69) sorgten in der jüngsten Staffel von Promi Big Brother für zahlreiche Lacher und kurzweilige Unterhaltung. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich der exzentrische Designer von seiner Mitbewohnerin und ihrer gemeinsamen Zeit im TV-Container begeistert. "Das war sehr, sehr amüsant. Ich mag Désirée sehr, sie ist eine ausgesprochen intelligente Frau", lobte Harald. Besonders beeindruckt habe ihn ihr scharfsinniger Humor: "Viele verstehen sie nicht, verstehen ihren Witz und ihren Humor nicht und unterschätzen sie. Es hätte mir nichts Besseres passieren können, als dass Désirée Nick mit mir in 'Promi Big Brother' war."

Die Zusammenarbeit der beiden außergewöhnlichen Persönlichkeiten scheint nicht nur vor den Kameras gut funktioniert zu haben. Auf die Frage nach einem möglichen Wiedersehen mit Désirée verriet Harald lächelnd: "Natürlich, es gibt ein sehr, sehr baldiges Wiedersehen." Anscheinend möchten beide auf ihre besondere Zeit bei der Reality-Show zurückblicken und das Geschehene gemeinsam noch einmal Revue passieren lassen. Ob das Wiedersehen ebenfalls vor laufenden Kameras stattfinden wird, ließ der Designer jedoch offen.

Harald ist bekannt für seinen extravaganten Stil und seine Vorliebe für das Rampenlicht. Auch Désirée, die als Schauspielerin und Entertainerin schon lange im Geschäft ist, hat eine Vorliebe für wortgewandte Schlagfertigkeit. Trotz ihrer manchmal polarisierenden Art sind beide seit Jahren feste Größen in der Unterhaltungswelt. Die Sendung "Promi Big Brother" zeigte, dass die Kombination ihrer starken Persönlichkeiten auf Anhieb funktionierte – zur Freude der Zuschauer. Ihre Chemie und ihr Humor scheinen eine Verbindung geschaffen zu haben, die auch über die TV-Show hinaus Bestand haben könnte.

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick und Harald Glööckler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Joyn Harald Glööckler erzählt, dass er gerne von einem Vampir gebissen werden möchte

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Harald Glööckler und Désirée Nick, 2025