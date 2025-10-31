Millionär Frank Thelen kritisiert die Arbeitsmoral der Gen Z

Influencer Julian Kamps hat mit einem Video auf TikTok eine hitzige Debatte über den klassischen Vollzeitjob entfacht. Nach nur drei Wochen in der Arbeitswelt verkündete er, dass der 9-to-5-Arbeitsalltag nichts für ihn sei, wofür er sowohl Kritik als auch Zustimmung erntete. Während einige Nutzer seinem Ruf nach mehr Work-Life-Balance applaudieren, werfen ihm andere Faulheit vor. Nun hat sich auch Frank Thelen (50), bekannt aus der TV-Show Die Höhle der Löwen, in die Diskussion eingeschaltet. Mit klaren Worten verteidigt der Unternehmer und Investor die Bedeutung harter Arbeit und warnt vor den möglichen Konsequenzen einer reduzierten Arbeitszeit wie einer Vier-Tage-Woche.

In einer Stellungnahme auf RTL betonte Frank, dass der Wohlstand in Deutschland nur durch das Engagement der arbeitenden Bevölkerung gesichert werden könne, von Busfahrern bis zu Dachdeckern. "Und einfach zu sagen, alle wollen weniger arbeiten, dann werden wir im internationalen Wettbewerb komplett zerstört", erklärte er. Er verwies auf die Errungenschaften der Vergangenheit, als Deutschland noch Exportweltmeister war und weltweit als Vorreiter im Fahrzeugbau galt. Bemerkenswert sei laut Frank, wie viel Freizeit heutige Generationen bereits genießen können, im Vergleich zu früher, als Samstagsarbeit noch gang und gäbe war. Aussagen wie die von Julian Kamps hält er für weltfremd und sieht sie als Gefahr für Deutschlands wirtschaftliche Zukunft.

Frank kann sich dabei wohl selbst als Gegenbeispiel für mangelnden Arbeitseinsatz sehen. Der Unternehmer hat in der Vergangenheit öffentlich über die harten Zeiten gesprochen, die er durchlaufen musste, bevor er seinen Erfolg fand. Mit Millionen Schulden und hohen Zinsen stand er einst am Rande der Privatinsolvenz, arbeitete sich jedoch durch Ehrgeiz und Fleiß zurück an die Spitze. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Investoren Deutschlands. Dieses Beispiel könnte für viele ein Hinweis darauf sein, dass Durchhaltevermögen und Engagement letztlich belohnt werden.

