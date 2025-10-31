Ralf Möller stolz: Seine Tochter Laura hat geheiratet

Ralf Möller (66), bekannt aus "Gladiator", erlebte einen der emotionalsten Tage seines Lebens, als seine älteste Tochter Laura ihren langjährigen Partner Ryan im kalifornischen Sonoma heiratete. Inmitten malerischer Weinberge, umgeben von goldenem Herbstlicht, gaben sich die beiden am Donnerstag das Ja-Wort. Laura, Designerin und Betreiberin einer Kaffeerösterei, trug ein schlichtes, elegantes Kleid mit langen Ärmeln, ganz ihrem Stil entsprechend. Ralf war sichtlich gerührt und sagte der Bild: "Es ist für jeden Papa größer als jeder Sieg bei einem Wettkampf, die eigene Tochter glücklich unter die Haube zu bekommen."

Laura und Ryan teilen nicht nur ihre Liebe füreinander, sondern auch eine Leidenschaft für Kaffee. Das Paar betreibt in der Nähe von San Francisco eine Kaffeerösterei namens "Bodhi Bear" sowie mehrere Cafés, deren hochwertiger Kaffee mittlerweile als Geheimtipp gilt. Bevor es zur Hochzeit kam, trafen Ralf und Laura in Los Angeles auf Arnold Schwarzenegger (78), Ralfs langjährigen Freund. Der "Terminator" begrüßte die beiden herzlich und sorgte für einen unvergesslichen Moment vor dem großen Tag. Auch Lauras Schwester Jaqueline und ihre Mutter Annette, Ralfs Ex-Frau, waren bei der Feier dabei.

Ralf ließ es sich an diesem besonderen Tag nicht nehmen, die festliche Stimmung in vollen Zügen zu genießen. Zwischen Champagner und kalifornischem Rotwein wurde unter freiem Himmel gefeiert. Selbst die Hochzeitstorte mit reichlich Sahne blieb von der Fitness-Ikone nicht verschont. "Wenn die älteste Tochter Ja sagt, sagt man nicht Nein zu den Kalorien – und zählt sie auch nicht", scherzte er gegenüber Bild. Für den gebürtigen Recklinghäuser war dieser Moment von tiefer Bedeutung – ein Kontrast zu seiner sonst so actionbetonten Hollywood-Karriere.

Instagram / ralf.moeller Ralf Möller mit seiner Tochter Laura und Schwiegersohn Ryan

Getty Images Ralf Moeller und Arnold Schwarzenegger bei einem Sportevent in Kitzbühel im Januar 2012

Getty Images Ralf Moeller, Filmstar