Souverän reagiert: Ayliva unterbricht Konzert wegen Prügelei

Ayliva (27) musste während eines Tour-Konzerts in Dortmund die Notbremse ziehen: In der Westfalenhalle stoppte die Sängerin laut Watson mitten im Song, als in den vorderen Reihen ein Streit in eine handfeste Auseinandersetzung umschlug. "Kurz Stopp", rief sie ihrem Team zu, blickte sichtlich besorgt in die Menge und machte die Security auf die Szene aufmerksam. Anschließend sprach Ayliva die Beteiligten direkt an: "Ich weiß nicht, was euch einfällt, euch auf einem Ayliva-Konzert zu schlagen. Das macht man nicht", sagte sie ins Publikum, das mit Buh-Rufen reagierte.

Als die Lage sich beruhigt hatte, sprach die Sängerin eine verunsicherte Zuschauerin im Publikum an: "Du warst schockiert gerade, ne?", ist in den Videos zu hören. Dann gibt sie der jungen Frau die Bühne, um den zuvor abgebrochenen Song gemeinsam zu singen. Die Szene sorgte im Nachgang im Internet für großes Aufsehen: Etliche Clips auf TikTok und Instagram, die die Ereignisse dokumentieren, erreichten innerhalb eines Tages Millionen von Aufrufen. Die Kommentare der Nutzer reichen von Empörung über das Verhalten der Streithähne bis hin zu Lob für Aylivas besonnenes und durchsetzungsstarkes Eingreifen. "Ayliva hat das wie eine wahre Queen geregelt", schrieb ein User und ein anderer kommentierte: "Wow. Ayliva hat das so gut geregelt, wirklich Respekt."

Für Ayliva, die eigentlich Elif Akar heißt, war der Tourstopp in Dortmund in gewisser Weise ein Comeback: Erst vor zwei Wochen hatte die Sängerin bekanntgegeben, dass sie aufgrund starker Erschöpfung und Heiserkeit eine gesundheitliche Zwangspause einlegen muss. Einem breiteren Publikum wurde Ayliva zuletzt auch durch ihre Teilnahme bei The Voice Kids bekannt, wo sie neben Stefanie Kloß (41) von der Band Silbermond, Clueso (45) und Wincent Weiss (32) als Coach auftrat.

Detje, Peter/ActionPress Ayliva, Sängerin

Panama Pictures/ActionPress Ayliva, Sängerin

Joyn/Claudius Pflug "The Voice Kids"-Juroren 2025

