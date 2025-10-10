Emely startet Suchaktion: Kevin Njie ist wohl verschwunden

Große Sorge um Kevin Njie (29). Emely Hüffer (29), die Ex-Partnerin des Realitystars, startete in ihrer Instagram-Story einen dramatischen Aufruf. "Hilfe, wir suchen Kevin Njie. Ich bitte jeden, der eine Info hat oder ihn auf Bali zuletzt gesehen hat, sich sofort zu melden", schreibt die TV-Bekanntheit. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass sie besorgt ist: "Es steht ein sehr schlimmer Verdacht aus und wir brauchen jede Information, die es gibt über seinen letzten Standort oder wer was von ihm gehört hat." Dazu teilt sie ein Foto ihres Ex-Freundes und taggt den offiziellen Account der Berliner Polizei.

Kevin hielt sich zuletzt beruflich auf Bali auf, ohne dass bislang bekannt ist, warum er dort nicht mehr erreichbar zu sein scheint. Auch Emely hat bisher keine genaueren Hintergründe dazu veröffentlicht, was zu seinem Verschwinden geführt haben könnte. Vor Kurzem wurde bereits ein öffentlicher Auftritt des einstigen Fußballers abgesagt: Kevin sollte eigentlich am 18. Oktober bei der dritten Ausgabe von Fame Fighting antreten, doch er musste verletzungsbedingt absagen. Das bestätigte der Veranstalter am Montag auf Social Media.

Emely und Kevin wurden bei Too Hot To Handle: Germany ein Paar und verkündeten beim großen Wiedersehen, dass sie ein gemeinsames Kind bekommen haben. Sohnemann Ocean ist seitdem der Mittelpunkt ihrer gemeinsamen Welt. Im Sommer des vergangenen Jahres gab es dann traurige Nachrichten von dem TV-Paar. "Kev und ich sind getrennt. [...] Ich wollte nicht wahrhaben, wie kaputt wir eigentlich schon waren [...]. Ich hab so viel geschluckt und so viel ausgehalten in meiner Welt, da ich einfach dieses Bild von der Familie im Kopf hatte", berichtete Emely damals im "Hot Soul"-Podcast.

Instagram / kevin.njie Emely Hüffer und Kevin Njie mit ihrem Sohn Ocean

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

