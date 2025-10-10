Kevin wird vermisst: Emely Hüffer sagt ihre Podcast-Show ab

Kevin Njie (29), der als Sportler und Reality-TV-Star bekannt ist, wird aktuell vermisst. Emely Hüffer (29), seine Ex-Freundin und ebenfalls TV-Bekanntheit, hat deshalb ihre für den 11. Oktober geplante "Hot Soul"-Podcast-Show in Stuttgart abgesagt. In einer Instagram-Story wies sie darauf hin, dass die Tickets ihre Gültigkeit behalten und weitere Informationen folgen würden. Zu den genauen "privaten Gründen" für die Absage äußerte sich Emely nicht öffentlich, doch die Sorge um Kevin scheint zentral zu sein.

In ihrem Podcast "Hot Soul" widmet sich Emely spirituellen Themen wie Manifestation und göttlicher weiblicher Energie. Aus diesem Projekt ist eine Live-Show entstanden, die in verschiedenen Städten Halt macht und eine große Fangemeinde begeistert. Nun müssen Fans aber zunächst auf den Termin in Stuttgart verzichten. "Wir bemühen uns, euch bald eine Alternative anbieten zu können", sagte Emely weiter auf Instagram. Der neue Termin wird über die Ticketanbieter kommuniziert.

Bereits in einer früheren Instagram-Story hatte Emely dazu aufgerufen, bei der Suche nach Kevin zu helfen. Die beiden hatten in der Vergangenheit eine Beziehung, die mittlerweile beendet ist. Dennoch zeigt sich Emely engagiert und appelliert öffentlich für Unterstützung bei der Aufklärung seines Verschwindens. Sie teilte ein Foto von Kevin und richtete ihren Hilferuf auch an die Berliner Polizei, was die Ernsthaftigkeit der Lage unterstreicht. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot To Handle"-Stars

Netflix Emely Hüffer und Kevin Njie

