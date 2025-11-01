Hot Mom: Phoebe Tomlinson begeistert mit sexy Halloween-Look

Phoebe Tomlinson sorgte jetzt in der neuen Halloween-Kampagne von Ann Summers für Aufsehen. Die Influencerin und Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (33) präsentierte sich dafür in einem verführerischen Setting als sexy Häschen. In einem leuchtend roten Samt-Body, kombiniert mit Netzstrümpfen, passenden Ohren und Fliege, posierte sie auf einem samtigen roten Stuhl und später auf einem Bett. Für ihren zweiten Look setzte die 21-Jährige auf eine ähnliche Kombination in Schwarz, dazu elegante Stilettos. Auf Instagram teilte sie die Bilder und schwärmte: "Halloween richtig feiern @annsummers."

Die Kampagne ist nicht das erste Mal, dass sich Phoebe als Model in Szene setzt. Die junge Mutter teilt regelmäßig Momentaufnahmen von ihren stilvollen Outfits und glamourösen Momenten mit ihren über eine Million Followern. Doch hinter den Kulissen ihres glitzernden Influencer-Lebens spricht sie auch offen über persönliche Herausforderungen. Besonders über die Schwierigkeiten und Freuden des Mutterseins zeigte sie sich bereit, ihre Erfahrungen zu teilen. Sie räumte ein, dass das Stillen eine größere Belastung sei, als sie erwartet hatte, betonte jedoch, wie glücklich sie über ihren Nachwuchs ist.

Phoebe brachte ihre Tochter Olive bereits im Januar letzten Jahres zur Welt. Auf Instagram verkündete die Influencerin direkt aus dem Krankenhaus die Geburt ihres Kindes. "Olive Johannah Varley. 4. Januar 2024 – der beste Tag unseres Lebens", schrieb sie damals und gewährte ihren Fans einen ganz privaten Einblick in das erste Kennenlernen. Im Netz beantwortete die junge Mutter auch gleich neugierige Fragen rund um ihre Schwangerschaft. Auf die Frage, ob Olive ein Wunschkind gewesen sei, fand sie klare Worte: "Es ist so besonders... Es ist alles, was ich mir je gewünscht habe!"

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlinson, Model

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlisons Baby Olive

