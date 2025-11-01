Jack Blues Bieber geht an Halloween als Papa Justin Bieber

Jack Blues Bieber feiert Halloween verkleidet als sein größtes Vorbild: Papa Justin Bieber (31). Bei Instagram postet die Ehefrau des Popstars, Hailey Bieber (28), am Freitagabend ein Bild seines kleinen Sohnes in einem seiner ikonischsten Looks. Der Kleine trägt eine weiße Jeansjacke und die passende Hose, darunter einen violetten Hoodie. Das stellt den Look dar, mit dem Justin selbst als Teenie berühmt wurde. "Happy Halloween von JBB", schreibt das Model stolz zu den süßen Schnappschüssen. Auch seine Fans finden das Kostüm des kleinen Jack sehr. "Stopp, mein Herz erträgt so viel Niedlichkeit nicht. Verkleidet als Dada", schreibt ein User entzückt. Ein anderer meint: "Ah, darauf war ich nicht vorbereitet. Wie wunderschön!"

Dass Klein-Jack Papas größter Fan ist, bewiesen Justin und Hailey schon einige Wochen vor Halloween. Im Netz teilte die stolze Mama eine Bilderreihe ihres Sprosses, in der er unter anderem einen kuscheligen grauen Hoodie trägt, mit einem großen Abbild seines Vaters und dessen Namen darunter. Dabei handelt es sich aber nicht um irgendein Motiv, sondern um das Cover seines erfolgreichsten Albums "My World 2.0" von 2010. Zu sehen ist Justin mit seiner damals charakteristischen Ponyfrisur. "Jacktober", betitelte Hailey die Fotos.

Jack ist das bisher einzige Kind von Justin und Hailey, aber die beiden scheinen in der Elternrolle richtig aufzugehen. Ihren Sohn zeigen die beiden im Netz aber nur von hinten oder zensiert. So bekommen die Fans aber immer mal wieder süße Einblicke in den Familienalltag der Biebers. Auch wenn sie mit Jack sicher alle Hände voll zu tun haben, würden sie gerne noch mehr Kinder bekommen. Im Podcast "In Your Dreams" plauderte Hailey über ihre Familienplanung. Auf die Frage, ob sie sich eine große Familie vorstellen könne, antwortete sie: "Ja, auf jeden Fall. [...] Denn ich weiß, dass ich mehr als ein Kind möchte." Das Muttersein mache ihr viel Spaß und sie genieße es sehr.

Instagram / lilbieber Musiker Justin Bieber und sein Sohn Jack

Instagram / haileybieber Jack Blues Bieber an Halloween verkleidet als Papa Justin, Oktober 2025

https://www.instagram.com/p/DKNZUuEBjpH/?img_index=2 Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber im Mai 2025