Kate Hudson möchte, dass ihre Kinder "viele Fehler machen"

Kate Hudson (46) begeisterte auf dem roten Teppich des AFI Fests in Los Angeles mit einer eleganten Kreation. Doch nicht nur ihr Look sorgte für Aufsehen, sondern auch die ehrlichen Einblicke, die die Schauspielerin in ihr Familienleben gab. Im Gespräch mit E! News erklärte die Schauspielerin, ihre Kids sollten eigene Wege gehen und dabei ruhig anecken. "Sie sollen viele Fehler machen und Spaß haben und rebellisch sein", sagte Kate. "Lasst euch von niemandem sagen, wie ihr euer Ding machen sollt", so die Schauspielerin weiter zu E! News. Und noch etwas zählt für die dreifache Mama: "Seid gute Menschen." Ihr größter Wunsch sei, dass ihre Kinder innerlich zufrieden sind und ein gutes, ausgeglichenes Leben führen.

Die Künstlerin verriet außerdem, dass alle drei "musikalisch" sind – eine Begabung, die gut zu Kates eigener Leidenschaft passt. Im Mai des vergangenen Jahres veröffentlichte sie ihr Debütalbum "Glorious", und in "Song Sung Blue" verbindet sie nun Schauspiel und Musik vor der Kamera. Gegenüber People schwärmte sie auf dem Red Carpet über das Projekt: "Es ist großartig… alles, was ich je studiert habe, darf ich in diesem Film auf einmal machen." Für den glamourösen Abend erschien die Schauspielerin in einem seidig schimmernden, kupferorangefarbenen Kleid von Roksanda mit drapiertem Ausschnitt, tiefer Rückenpartie und Mini-Schleppe.

Privat setzt Kate bei Erziehungsthemen auf Freiheit und Vertrauen. Mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson bekam sie 2004 Sohn Ryder (21), 2011 folgte Bingham (14) mit ihrem früheren Verlobten Matt Bellamy. 2018 kam Tochter Rani (7) zur Welt, die Kate mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (39) hat. Im Gespräch mit Kylie Kelce (33) im Podcast "Not Gonna Lie" betonte die US-Amerikanerin zuletzt, wie wichtig Loslassen sei: "Das, was ich allen Müttern sagen würde, ist: Lasst eure Kinder gehen. Lasst sie einfach gehen. Haltet nicht fest. Erwartet nichts von ihnen."

Getty Images Kate Hudson bei der Closing-Night-Premiere von "Song Sung Blue" beim AFI Fest 2025 in Hollywood

Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder Robinson und Tochter Rani Fujikawa, 2024

Getty Images Kate Hudson und Danny Fujikawa, Juli 2023