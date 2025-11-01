Kryptische Story: Nikola Glumac verkündet eine Trennung

Nikola Glumac (29) sorgt mit einer überraschenden Nachricht für Wirbel. Der Reality-TV-Star hat in seiner Instagram-Story eine "Trennung" verkündet und gibt damit seinen Fans Rätsel auf. In seiner kurzen, aber emotionalen Mitteilung schrieb er: "Manche Dinge merkt man erst, wenn sie zu spät sind. Ich muss das jetzt für mich klären." Konkrete Details ließ Nikola dabei offen, ebenso, ob es sich vielleicht um das Ende seiner jungen Ehe mit Kim Virginia Hartung (30) handelt. Von ihr kam bisher keine Reaktion, ihr sonst aktiver Instagram-Account blieb zuletzt still.

Das frisch verheiratete Paar hatte erst vor wenigen Wochen die Hochzeitsglocken läuten lassen und ihre Liebe öffentlich gefeiert. Sowohl Nikola als auch Kim teilten regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben und überschwemmten ihre Social-Media-Kanäle mit romantischen Momenten. Die plötzliche Ankündigung einer Trennung kommt daher besonders unerwartet und wirft für ihre Fans zahlreiche Fragen auf. Ob hinter Nikolas kryptischen Worten persönliche Probleme oder Unstimmigkeiten zwischen den beiden Realitystars stehen, bleibt derzeit unklar, da beide sich bislang nicht weiter geäußert haben.

Nikola und Kim hatten ihre Hochzeit in Las Vegas gefeiert und bei ihrer Zeremonie vor der berühmten "A Little White Chapel" für Instagram-Fotos posiert. Mit den veröffentlichten Aufnahmen ihrer Hochzeit präsentierte sich das Paar innig und voller Liebe. Die Influencerin schrieb damals zu den Bildern: "Was in Vegas passiert, bleibt für immer in unseren Herzen. Nicht perfekt. Einfach perfekt wir." Besonders ihre bodenständige Wahl des "Pink Cadillac Ceremony Package", das laut Website der Kapelle gerade einmal 150 Dollar kostete, hatte für Sympathiepunkte bei den Fans gesorgt.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung mit ihren Dalmatinerwelpen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025