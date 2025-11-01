Marwins "H*re"-Kommentar: Melissa findet es "respektlos"

Bei Temptation Island V.I.P. sorgte ein Vorfall zwischen Marwin Klute und Melissa Heitmann (29) für Aufsehen, bei dem es um Melissas Kleidungsstil und Marwins harschen Kommentar dazu ging. Während des ersten Lagerfeuers äußerte der Reality-TV-Star sich abfällig über seine Partnerin und bezeichnete ihre Kleidung als unangemessen. Gegenüber Promiflash erzählt Melissa nach der Ausstrahlung: "Ich fand Marwins Aussagen gegenüber mir, meinem Kleidungsstil und allgemein gegenüber Frauen total respektlos. Er hat ja so getan, als ob ich jeden Tag nur in Minirock und BH vor die Tür gehen würde. Das ist nicht der Fall." Sie wies außerdem im Interview darauf hin, dass sich niemand einschränken lassen sollte.

Zugleich findet sie Marwins Reaktion auf die gezeigten Bilder übertrieben. Sie erinnert daran, dass beide im Vorfeld No-Gos besprochen und die Grenzen "wirklich sehr, sehr weit oben" angesetzt hätten. Dass sie intime Details aus dem Schlafzimmer ansprach, räumt die Influencerin ein, betont aber ihre Intention: "Ich habe das auf keinen Fall negativ gemeint, sondern positiv über unser Bettleben gesprochen", so Melissa im Gespräch mit Promiflash. Schon zuvor hatte sie öffentlich eingesehen, Details über Marwins sexuelle Vorlieben verraten zu haben, die besser privat gehalten werden sollten.

Das Paar ist seit geraumer Zeit ein fester Bestandteil der Reality-Show-Welt und kämpft nun bei "Temptation Island V.I.P." um das Vertrauen in ihre Beziehung. Bereits in vorherigen Folgen fiel Marwin durch Kritik an Melissas Verhalten auf, insbesondere in Bezug auf flirtende Situationen mit anderen Kandidaten. Für Melissa, die auch als OnlyFans-Model tätig ist, scheint die öffentliche Bloßstellung durch Marwin ein tiefgreifender Konfliktpunkt zu sein. Trotz aller Differenzen betonten sie bisher immer wieder, wie wichtig ihnen ihre Beziehung sei, was den nun aufkommenden Spannungen eine umso emotionalere Brisanz verleiht.

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, September 2024

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

RTL "Temptation Island VIP"-Verführer mit Kandidatin Melissa, Staffel 6 | Foto: RTL

