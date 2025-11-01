Simon Cowells Halloween-Kostüm sorgt für Lachtränen

Simon Cowell (66) hat seine Fans zu Halloween mit einem unerwarteten Auftritt überrascht. Auf Instagram zeigte sich der Produzent in einem humorvollen, aufblasbaren Kostüm, das seine Anhänger in helle Aufregung versetzte. In einem kurzen Clip, den Simon unter dem simplen Titel "Happy Halloween" postete, sagte er: "Heute Abend ist Halloween, die gruseligste Nacht des Jahres, also habe ich mich entschieden, die gruseligste Person der Welt zu sein." Obwohl das Video nur Simon alleine zeigt, ohne dass sein Sohn Eric zu sehen ist, sorgte der Beitrag für Begeisterung bei seinen Followern.

Über 700 Kommentare sammelte der Beitrag, in denen Fans vor Lachen weinen mussten. "Du bist unglaublich. Eric hat dich wirklich verändert!", schrieb ein Nutzer unter das Video. Ein anderer witzelte: "Ich dachte, du würdest einfach nur als du selbst gehen." Auch die lustigen Reaktionen anderer Eltern wurden geteilt, wie etwa: "Ich lache immer noch… Was man für seine Kinder alles macht." Während Simon mit seinem Look augenblicklich das Netz erobert, arbeitet er bereits an neuen Projekten wie "Who’s In The Band" mit Mel B. (50) und Joe Jonas (36) sowie an seiner Netflix-Serie "Simon Cowell: The Next Act", die einen Blick hinter die Kulissen seiner Suche nach Großbritanniens nächster großer Band werfen soll.

Dass Simon auch mal über sich selbst lachen kann, hat er in der Vergangenheit bereits bewiesen. Zuletzt wurde er bei seinem Auftritt in der "Jennifer Hudson Show" von einigen für seine etwas unbeholfenen Klatschrhythmen verspottet. Dennoch zeigte er sich ungezwungen und ließ die Kommentare an sich abprallen. Der Unternehmer betont immer wieder, wie wichtig ihm die Verbindung zu seinem Publikum ist, eine Eigenschaft, die ihn sowohl auf der Bühne als auch im Alltag greifbar macht. Diese Bodenständigkeit, gepaart mit seinem Humor, macht ihn für viele Fans so sympathisch.

IMAGO / WENN Simon Cowell, September 2025

https://www.instagram.com/p/DQfMScmiPhy/ Simon Cowell im Halloween-Kostüm bei Instagram

Getty Images Simon Cowell, Show-Juror

