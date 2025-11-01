Süßes oder Saures: Kylie Kelce strikt gegen Baby-Nascherei

Kylie Kelce (33) und Jason Kelce (37) haben pünktlich zu Halloween Klartext gesprochen – und zwar im gemeinsamen Plaudermodus in Kylies Podcast "Not Gonna Lie", der am Donnerstag, 30. Oktober, erschienen ist. Thema: Süßes oder Saures mit Baby. Die vierfache Mama findet, ein sieben Monate altes Kind habe beim Trick-or-Treating nichts an fremden Haustüren zu suchen. Verkleiden? Auf jeden Fall. Aber Süßigkeiten einsammeln? Eher nein. Jason, der frühere NFL-Star, widersprach nicht ganz, sah das Thema Schokolade jedoch etwas entspannter.

Im Podcast erklärte Kylie, sie würde den Mini in ein Kostüm stecken, spazieren gehen, Nachbarn grüßen und die Stimmung genießen, aber nicht klingeln und Tüten füllen. "Ich denke, es ist zu früh. Wir sollten kein sieben Monate altes Baby zum Trick-or-Treating mitnehmen", sagte sie im Talk. Jason hakte ein: "Ich glaube nicht, dass sie mit sieben Monaten Süßigkeiten essen können", so sein Einwurf. Dann die Feinabstimmung: Ein Stück geschmolzene Schokolade? Möglich, aber keine gute Idee, fanden am Ende beide – vor allem kein Zuckerrausch und keine Erstickungsgefahr. Kylie betonte: "Um ehrlich zu sein: Wir füttern unser Kind nicht mit Unmengen an Zucker, wenn es sieben Monate alt ist. Das möchte ich klargestellt haben."

Abseits der Baby-Debatte verriet die Podcasterin, dass Halloween-Kostüme bei vier Töchtern zur kleinen Kunst des Familienmanagements werden. Kylie schwört eigentlich auf eine Drei-Wochen-Regel für die Wunschliste, erzählte im Podcast aber lachend, dass drei Wochen für Kinder "ewig" seien – genug Zeit, um zigmal umzuentscheiden. Auf Instagram nahm die Mama ihre Community mit, als die Mädchen beim Kürbisdekorieren mitreden durften: Ein Fledermaus-Motiv hier, ein Gespenst dort – und Kylie zeichnete mit dem Marker einfach drauflos. Zuhause heißt es also: gemeinsam raus an die frische Luft, durch die Straßen rollen, im Tragetuch kuscheln, einen kleinen "Sippy Sip" für die Großen und vor allem: den Abend ganz ohne Druck genießen.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Kylie Kelce, 2023

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020