Termin für David Beckhams Ritterschlag steht offiziell fest

Bereits seit Juni darf David Beckham (50) sich Sir nennen. Auf den offiziellen Ritterschlag wartet der ehemalige Fußball-Profi aber noch. Jetzt wurde allerdings der Termin für die Ritterwürde-Zeremonie bekannt gegeben. Wie der Buckingham Palace in einem Statement bekannt gibt, wird David am 4. November "für seine Verdienste um Sport und Wohltätigkeit" zum Ritter geschlagen. Das Event wird von König Charles (76) und Prinzessin Anne (75) ausgerichtet. Vermutlich wird der Monarch den Ritterschlag auch höchstpersönlich ausführen. Nach der Zeremonie darf David ganz offiziell als Sir David Beckham bezeichnet werden, seine Frau Victoria (51) darf sich ab da Lady nennen.

Zum Ritter geschlagen zu werden, ist wohl eine der höchsten Ehren, die David erhalten könnte. Schon als die Betitelung bekannt wurde, platzte seine Victoria fast vor Stolz. Auf Instagram schrieb sie: "Du warst immer mein Ritter in glänzender Rüstung, aber jetzt ist es offiziell. Ich bin stolz, dich meinen Mann nennen zu dürfen." Gerechtfertigt ist die Ehrung allemal, denn immerhin ist der 50-Jährige einer der erfolgreichsten Fußballer Großbritanniens. In seinem Sport ist er bis heute weit über die Grenzen seines Landes bekannt. Viele Jahre führte er die englische Nationalmannschaft als Kapitän an und spielte gleichzeitig in namhaften Klubs wie Manchester United, Real Madrid und Paris Saint-Germain. Zum Weltmeistertitel schaffte er es allerdings nie. Seine erfolgreichste WM spielte David 2006: Dort schaffte England es bis ins Viertelfinale, schied aber gegen Spanien aus.

David ist bis heute im Fußball aktiv, allerdings eher als Funktionär. Mittlerweile macht er mit seiner Familie Schlagzeilen. Er und seine Victoria sind zwar eines der Traumpaare der britischen High Society, dass allerdings nicht immer alles rosig läuft, zeigt das angespannte Verhältnis zu ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seiner Frau Nicola (30). Nach verschiedenen Streitigkeiten mit seinen Geschwistern leben Brooklyn und Nicola schon seit mehreren Monaten auf Distanz zu ihrer Familie. Das soll vor allem David und Victoria belasten. Die beiden versuchten wohl immer wieder, Brücken zwischen ihren Kindern zu bauen – bisher allerdings erfolglos.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham beim Achtelfinalspiel der Fifa-Klub-Weltmeisterschaft 2025 am 29. Juni 2025 in Atlanta

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. spricht mit David und Victoria Beckham bei einer königlichen Veranstaltung

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024