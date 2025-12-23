Halbe Million: So aufwendig war MontanaBlacks XMAS-Event

Es war die Weihnachtssause für Twitch-Deutschland. Am Samstag lud MontanaBlack (37) zu seiner jährlichen Weihnachtsfeier – und stellte ordentlich was auf die Beine. Es gab ein großes Büfett, mit einer Auswahl für jeden Geschmack, einen Schneehügel zum Schlittenfahren, eine Eisbad-Challenge, ein XXL-Wichteln und sogar eine Arena, in der man sich zu zweit auf einem Balken duellieren konnte und beim Herunterfallen auf Schaumstoff landete. Das ließ der Streamer sich auch einiges kosten. "Eine halbe Million haben wir bezahlt, oder sind die Kosten, die wir hatten. Das ist natürlich ein Haufen Geld", meinte er im Livestream. Dank seiner Sponsoring-Partner gehe Monte dabei nicht ins Minus – Einnahmen generiere er aber auch nicht, viel eher gehe er am Ende bei null raus.

14 Stunden konnten die Fans das Spektakel live verfolgen. Und das Interesse war groß: Schon in der ersten Hälfte waren im Durchschnitt 300.000 Zuschauer dabei. Mit dabei waren allerlei Stars der Szene, wie Zarbex (27) oder Max Schradin (47), aber auch Promis wie Pietro Lombardi (33) oder Kollegah (41). Für Monte sei seine Weihnachtsfeier aber nicht nur für die Kollegen, sondern auch für seine Familie. Wie immer durften Oma und Opa mitfeiern, aber sein Papa war ebenfalls vor Ort. "Das sind alles Creator, Friends und Family. Mein Elektriker ist eingeladen – ich habe selbst meinen Zahnarzt eingeladen, weil das Freunde sind oder Leute, denen ich vertraue", erklärt der 37-Jährige.

Bereits zum dritten Mal veranstaltete Monte sein Mega-Event zu Weihnachten. Bei so viel Erfolg wird sich das Ganze nächstes Jahr sicher wiederholen. Im Stream verrät er, dass auch ein Sommer-Event schon in Planung war, aber weil die Organisation aufwendig sei und bei schlechtem Wetter alles ins Wasser falle, kam das bisher noch nicht zustande. Aber vielleicht ist seine Weihnachtsparty auch völlig ausreichend, denn die geladenen Creator freuen sich jedes Jahr aufs Neue drauf. Vorab betonte Monte bei Instagram: "Mit dem diesjährigen Stream bringen wir unsere Gäste an ihre Grenzen und präsentieren auch Action der ganz anderen Art – das wird garantiert heftig." Ein Versprechen, das er offenbar halten konnte.

Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025

https://www.instagram.com/p/DKZS24IM4Ij Max Schradin, MontanaBlack und Zarbex im Juni 2025

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025