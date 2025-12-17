Lady Beckham: Victorias neuer Titel nach Davids Ritterschlag

David Beckham (50) ist jetzt ganz offiziell zu Sir David Beckham geworden. Der ehemalige Profifußballspieler wurde am 4. November bei einer feierlichen Zeremonie auf Schloss Windsor von König Charles (77) für seine Verdienste im Sport und seine wohltätige Arbeit zum Ritter geschlagen. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Victoria Beckham (51), die in einem von ihr entworfenen eleganten schwarzen Kleid glänzte, sowie von seinem Vater Ted Beckham und seiner Mutter Sandra West. Die Modedesignerin bestätigte nun, dass sie nach dem Ritterschlag ihres Mannes den Titel "Lady Beckham" trägt. Diese Ankündigung machte sie in der US-Show "Watch What Happens Live".

In der Sendung von Andy Cohen (57) wurde Victoria direkt gefragt, ob sie durch die neue Würde ihres Mannes nun als "Lady Victoria" angesprochen werde. Die ehemalige Spice Girl-Sängerin antwortete mit einem Lächeln: "Ich bin Lady Beckham." Als Cohen sie scherzhaft "Lady Posh" nannte, erwiderte Victoria humorvoll: "Hör zu, wie du magst. Für dich alles." Neben der bestgehüteten Etikette sorgte die Erhebung Davids zum Ritter auch im Familienkreis für Freude. Er selbst erklärte gegenüber Reportern, er bestehe nicht darauf, als "Sir Dad" oder Ähnliches angesprochen zu werden, und empfinde die Titelvergabe als eine große Ehre. Die Verleihung sei für ihn und seine Familie ein emotionaler Moment, der ihn sogar zu Tränen gerührt habe.

Schon lange gelten Victoria und David als eines der bekanntesten Glamour-Paare Großbritanniens, das in der Öffentlichkeit immer wieder Bewunderung findet. Seit den Zeiten als "Posh and Becks", wie sie in ihren frühen Jahren genannt wurden, scheinen sie nun endgültig in die Reihen der Elite des Landes aufgenommen. Vor Kurzem wurde Victoria zudem für die Neujahrehrungen des Königshauses als Anwärterin für einen eigenen Adelstitel gehandelt. Während Victoria und David gemeinsam mit ihren jüngeren Kindern Cruz, Romeo und Harper beim Ritterschlag präsent waren, fehlte ihr ältester Sohn Brooklyn. Seit Davids Ritterschlag sind Posh Spice und der Fußballheld nicht nur Teil einer romantischen Lovestory, sondern auch ein Sir und eine Lady.

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, November 2025

Getty Images Sir David Beckham mit Lady Victoria nach der Verleihung zum Knight Bachelor auf Schloss Windsor, November 2025

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025