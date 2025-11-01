Umfrage: Diese Royals sind noch unbeliebter als Prinz Harry

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44), die seit einigen Jahren mit ihren Kindern in den Vereinigten Staaten leben, sind nicht mehr die unsympathischsten Royals der Briten. Das geht aus einem aktuellen Ranking hervor, das von der Daily Mail veröffentlicht wurde. Laut der Umfrage von Mitte Oktober 2025 landen Prinz Andrew und Sarah Ferguson in dem neuen Ranking ganz unten. Stolze 82 Prozent der Briten haben eine negative Meinung von Andrew, der wegen seiner Verbindung zum verstorbenen Straftäter Jeffrey Epstein (†66) immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Nur 5 Prozent der Befragten können ihn gut leiden. Die Werte seiner Ex-Frau Sarah liegen mit einer Ablehnung von 46 Prozent ebenfalls im Keller. Ihr Beliebtheitswert liegt bei mageren 13 Prozent.

Die Ergebnisse reflektieren das steigende Unbehagen in der Bevölkerung gegenüber Andrew, nachdem er auf Druck von König Charles (76) und Prinz William (43) seine royalen Titel abgeben musste. Doch das scheint vielen Menschen nicht zu genügen. Es werden Stimmen laut, dass der Royal seinen königlichen Wohnsitz, die Royal Lodge, verlassen soll. Andere wollen Andrews Namen aus öffentlichen Bezeichnungen verbannen. Besser steht es inzwischen hingegen um die Exil-Royals Harry und Meghan. Harry kommt auf 28 Prozent Zustimmung, 44 Prozent lehnen ihn ab. Etwas schwächere Werte zeigt Meghan, bei der 17 Prozent Zustimmung 56 Prozent Ablehnung gegenüberstehen.

Eine weitere Überraschung: Nicht etwa der König, sondern sein Thronfolger William ist mit 69 Prozent Zustimmung der derzeit beliebteste Royal, dicht gefolgt von seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (43), mit 66 Prozent Zustimmung. In der Rangordnung folgen Prinzessin Anne (75) und schließlich König Charles und seine Gattin Camilla (78).

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2025