Briten fordern Umbenennung der Prince Andrew Road in Windsor

Unweit von Windsor sorgt der Name einer Straße für Diskussionen. Die "Prince Andrew Road", benannt nach dem zweiten Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) anlässlich seiner Geburt 1960, sorgt wegen der Skandale um den Prinzen für Gesprächsstoff. Anwohner schilderten dem Maidenhead Advertiser, dass die Adresse regelmäßig für hochgezogene Augenbrauen sorgt. Viele Bewohner empfinden den Namen als peinlich und unpassend, nachdem Andrew (65) kürzlich sogar seine königlichen Titel abgelegt hat, und fordern deshalb eine Umbenennung.

Eine Nachbarin sagte dem regionalen Magazin: "Jedes Mal, wenn ich meine Adresse angeben muss, fühle ich mich ziemlich beschämt und peinlich berührt, Prince Andrew Road sagen zu müssen." Ein anderer erklärte dem Blatt: "Es ist eine peinliche Assoziation." Denn der Name sei "jetzt mit Kontroversen verknüpft". Mehrere Nachbarn schilderten, dass sie sich schämen, wenn sie die Anschrift nennen müssen. "Man hat ihm alle Titel aberkannt. Warum sollten wir dann auf einer Straße leben, die nach ihm benannt ist?", so ein Bewohner. Doch die Hürden für eine Umbenennung sind hoch: Laut Auskunft der zuständigen Behörde braucht es an beiden Enden der Straße öffentliche Bekanntmachungen, eine Konsultation mit Royal Mail und weiteren Stellen – und vor allem die Zustimmung aller betroffenen Eigentümer.

Andrew hatte sich bereits vor fünf Jahren – nach seinem vielbeachteten BBC-Interview zu seiner Freundschaft mit Jeffrey Epstein (†66) – aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und weiterhin betont, dass die Vorwürfe gegen ihn nicht zutreffend seien. Nachdem das Epstein-Opfer Virginia Giuffre (†41) vor Kurzem ihre Memoiren herausbrachte, in denen sie Prinz Andrew schwer belastet, kamen neue Details seiner Verfehlungen ans Licht. Auch das Königshaus distanziert sich immer stärker von Prinz Andrew. So wurde der persönliche Banner des Prinzen in der St. George’s Chapel entfernt – ein deutliches Zeichen der Distanzierung.

Getty Images Prinz Andrew, März 2024

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William, September 2025

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson

