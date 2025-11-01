Zwei Zusatzkonzerte für Tour von Helene Fischer bestätigt

Helene Fischer (41) festigt ihren Status als Deutschlands Schlager-Queen. 2026 wird die Sängerin mit ihrer "360° Stadion Tour" im deutschsprachigen Raum auf der Bühne stehen. Und der Andrang ihrer treuen Fans ist schon vor dem Start des Vorverkaufs so groß, dass der Veranstalter nun sogar Zusatztermine festlegt. Wie Live Nation gegenüber Bild bestätigt, wird Helene am 19. und 26. Juni zwei zusätzliche Konzerte im Deutsche Bank Park in Frankfurt und im RheinEnergieStadion in Köln spielen. Die Tour soll das 20-jährige Jubiläum der "Atemlos"-Interpretin feiern, und die Shows werden deshalb nicht einfach nur Konzerte sein.

Denn statt auf einer Standardbühne in einer Ecke der Location wird Helene auf einer 360-Grad-Bühne im Zentrum der Stadien auftreten. Die Hauptbühne wird durch mehrere Laufstege ergänzt und drumherum befinden sich vier sogenannte Satellitenbühnen – so werden die Fans im gesamten Stadion in die Show mit eingebunden. Angeblich war dieses spektakuläre Bühnenkonzept ein Wunsch von Helene selbst. Ihre Tour umfasst zwölf Konzerte in deutschen Metropolen wie Berlin, Stuttgart, Hamburg, Köln und München sowie die österreichische Hauptstadt Wien und Zürich in der Schweiz. Die beiden Zusatztermine kommen noch hinzu.

Die Tournee markiert Helenes großes Bühnen-Comeback, nachdem sie im Sommer dieses Jahres zum zweiten Mal Mutter wurde. Die Babypause währte allerdings nur kurz. In der Öffentlichkeit meldete die 41-Jährige sich schon Ende Oktober zurück. Zu dem Zeitpunkt war sie in der ARD-Show "Klein gegen Groß" zu sehen. Helene strahlte in einem legeren Look aus Jeans und schwarzem Rollkragenpullover. Das war ihr erster Auftritt nach dem zweiten Babyglück. Zuvor gönnte sie sich eine kurze Auszeit, um sich ihren beiden Kindern und ihrem Partner zu widmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin