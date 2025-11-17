So bekommt Helene Fischer ihren Job und Kind unter einen Hut

Helene Fischer (41), eine der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands, gibt selten Einblicke in ihr Privatleben. Doch im Podcast "MayWay" sprach die 41-Jährige überraschend offen über ihren Alltag. Die Schlagerkönigin, die seit diesem Sommer Mutter von zwei Kindern ist, genießt aktuell eine ruhigere Phase und richtet ihren Fokus ganz auf ihre Familie. Ihre große ZDF-Weihnachtsshow, auf die sich Fans alljährlich freuen, pausiert deshalb in diesem Jahr. "Dieses Jahr gehört meiner Familie", so Helene. Mit Partner Thomas Seitel an ihrer Seite meistert sie die Herausforderungen des Familienlebens und blickt dennoch motiviert auf ihre Konzerttour 2026, die zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum ansteht.

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die Tour auf Hochtouren. Im Podcast erklärt Helene, wie sie den Spagat meistert: "Na ja, wie jede Frau, wie jede Mutter. Ich muss natürlich viel mehr organisieren und planen. Aber ich bin auch jemand, der sich bewusst Zeit lässt, um wirklich alles einheitlich und stimmig zu machen", sagt sie. Für die Sängerin scheint der Spagat zwischen Familie und Beruf kein Albtraum zu sein, sondern vielmehr eine Herausforderung, die sie mit Zuversicht annimmt. Vor allem zu Hause hat sie aktuell keine großen Ambitionen, sich musikalisch neu zu verwirklichen, sondern konzentriert sich darauf, die Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Was viele an Helene schätzen, ist ihre Bodenständigkeit trotz ihrer enormen Popularität. Sie selbst beschreibt, dass sie nicht immer die "große Helene" sein möchte, sondern auch einfach Zeit abseits des Rampenlichts brauche. Seit vielen Jahren steht die Sängerin für authentische Geschichten in ihren Liedern, die auch persönliche Momente widerspiegeln. Über ihren Song "Hand in Hand" sagt sie: "Ich habe damit alle ganz tief blicken lassen." Für ihre Fans bleibt sie eine Künstlerin, die sowohl auf als auch abseits der Bühne überzeugt, indem sie es schafft, verletzlich und stark zugleich zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel im November 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin