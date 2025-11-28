Helene Fischer enthüllt ihr Herzenslied für Weihnachten

Helene Fischer (41) hat verraten, welches Weihnachtslied für sie eine ganz besondere Bedeutung hat. "Der ganz klare Favorit von mir ist 'Stille Nacht, Heilige Nacht'", sagte die Sängerin der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ein Lied, das sie an die letzten Minuten in der Kirche erinnere, wenn alles gedämpft werde, die Kerzen brennen und der Heilige Abend so richtig beginnt. Die Sängerin, die im kommenden Jahr mit einer großen Stadiontournee ihr Bühnenjubiläum feiert, schwärmte von der Magie, die dieses Lied für sie verkörpere.

Pünktlich zur festlichen Zeit präsentiert Helene jetzt ein neues Album – dieses Mal speziell für Kinder. Ab dem 28. November können Fans "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit" genießen. Ganz so organisiert, wie man vielleicht denken könnte, ist die Sängerin in Sachen Weihnachten aber nicht. "Ich gehöre schon zu den Personen, die ihre Geschenke last minute kaufen", scherzte sie. Obwohl sie über das Jahr hinweg Ideen sammelt, gerät der Dezember oft unerwartet schnell näher. Selbstgemachtes und nützliche Dinge zu schenken, liegt ihr dennoch besonders am Herzen, auch wenn sich dies in den vergangenen Jahren etwas geändert habe.

Privat zeigt sich Helene als großer Fan der Weihnachtszeit und genießt es, die gemeinsame Zeit mit Familie und ihren beiden kleinen Töchtern zu verbringen. Seit der Geburt ihrer Kinder steht das Fest noch mehr im Zeichen der nächsten Generation. Für die 41-Jährige bedeutet Weihnachten nicht nur Lichterglanz und Musik, sondern auch schöne Momente und besondere Erinnerungen. Den Fans bleibt in Kürze vor allem die Vorfreude auf ihre großangelegte Stadiontournee 2026, bei der die Künstlerin im Sommer vor insgesamt 750.000 Fans auftreten möchte.

Imago Helene Fischer, November 2025

IMAGO / Harald Deubert Helene Fischer bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023