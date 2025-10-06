Wünschen sich Amira Aly und Christian gemeinsame Kinder?

Amira Aly (33) hat im Podcast "M – wie Marlene" spannende Einblicke in ihr aktuelles Leben gegeben. Die Moderatorin sprach mit Marlene Lufen (54) über ihre neue Beziehung zu Christian Düren (35), mit dem sie inzwischen zusammenlebt. Trotz der gemeinsamen Wohnung fühlt sich die Partnerschaft durch Christians Arbeit in München manchmal wie eine Fernbeziehung an. Dennoch scheint die Beziehung auf einem stabilen Fundament zu stehen – und auch ein Kinderwunsch war wohl bereits Thema. "Auf jeden Fall möchte er auch eine Familie haben. Wir sind ja natürlich seine Familie. Aber es ist schon ein Kinderwunsch da. Mal schauen, wann", verrät Amira, die bereits zweifache Mama ist.

Auch ihre Vergangenheit mit Ex-Mann Oliver Pocher (47) spielte im Gespräch eine Rolle. Amira lobte die gemeinsame Elternschaft und zeigte sich dankbar für Olivers Engagement: "Ich habe einen Vater für meine Kinder, der sich Mühe gibt, der da ist." Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne und Amira betonte, wie wichtig ihr der enge Kontakt zwischen dem Vater und den Kindern ist – trotz der Trennung. Ihren neuen Partner Christian beschrieb sie dabei als respektvoll und zurückhaltend: "Er mischt sich nicht direkt ein", erklärte sie.

Privat wurde Amiras Leben vor allem durch ihre eigene Kindheit geprägt, die sie zum Großteil ohne Vater erlebte. Diese Erfahrungen beeinflussen sie bis heute in ihrer Rolle als Mutter. Sie sorgt sich, alles richtig zu machen, und denkt viel über mögliche Fehler nach, die ihre Kinder später belasten könnten. Aus ihrem Leben als Patchwork-Mama scheint Amira jedoch das Beste zu machen. Mit einem liebevollen Vater an der Seite ihrer Kinder und einer neuen Liebe, die sie glücklich macht, hat die Moderatorin ein harmonisches Gleichgewicht gefunden.

Imago Amira Aly und Christian Düren im Juli 2025

ActionPress / Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

Imago Amira Aly, Moderatorin