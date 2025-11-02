Ben Afflecks Flucherei drohte Filmkarriere zu ruinieren

Zwischen Ben Affleck (53) und Regisseur Kevin Smith (55) hat sich über die Jahre eine enge Zusammenarbeit entwickelt, doch beinahe wäre es dazu gar nicht gekommen. Der Filmemacher erinnerte sich jetzt im Interview mit People, dass der 53-Jährige beim Casting seines 1995 erschienenen Films "Mallrats" auf viel Skepsis gestoßen sei. Produzent James Jacks habe gewarnt, den heutigen Hollywoodstar einzustellen, da dieser für seine Entgleisungen bekannt war. "Er flucht dauernd", soll er zu ihm gesagt haben, unter Verweis darauf, dass Ben bei seinen Szenen in "Dazed and Confused" regelmäßig das Drehbuch um einige deftige Schimpfwörter erweitere. Trotz der Bedenken überzeugte er beim Vorsprechen und bekam die Rolle.

Kevin erzählt weiter, wie beeindruckt er war, als er während der Dreharbeiten mehr über Bens Potenzial erfuhr. Am selben Tag, an dem das Vorsprechen stattfand, war bekannt geworden, dass der Schauspieler und sein Freund Matt Damon (55) das Drehbuch für "Good Will Hunting" für 692.640 Euro verkauft hatten. Dieses Projekt sollte ihn später zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods machen. Doch auch am Set von "Mallrats" fiel der Schauspieler nicht nur durch sein Talent auf, sondern auch durch seinen Charme und Anstand. Der Regisseur berichtet von handgeschriebenen Dankesbriefen, die der Ex-Mann von Jennifer Garner ihm nach jeder Freigabe für einen kurzen Aufenthalt in Los Angeles hinterließ, um an seiner Arbeit zu "Good Will Hunting" zu feilen.

Die Partnerschaft der beiden setzte sich bis zum Ende ihrer Freundschaft noch in weiteren Projekten fort, wie etwa in "Chasing Amy" und "Dogma". Kevin erinnert sich, dass er Ben schon während der Zeit bei "Mallrats" als klassischen Hauptdarsteller gesehen habe und konnte nicht verstehen, warum er bis dahin vor allem Nebenrollen als Bösewicht spielte. Bei der Arbeit an "Chasing Amy" entschied der 55-Jährige sich schließlich, die Hauptrolle speziell für den "The Accountant"-Star zu schreiben, und hielt dies zunächst geheim. Als er Ben schließlich davon erzählte, war dessen Reaktion trocken, aber aussagekräftig: "Endlich", soll er geantwortet haben.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Kevin Smith, Regisseur

SIPA PRESS/ActionPress Ben Affleck und Matt Damon in "Good Will Hunting"