In schickem BMW: Ben Affleck mit hübscher Frau gesichtet

Ben Affleck (53) wurde am Mittwoch in Los Angeles mit einer unbekannten Begleiterin gesichtet – und zwar am Steuer eines glänzenden BMWs. Der Schauspieler hielt in der Stadt, ließ die brünette Frau einsteigen und fuhr mit ihr weiter. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Ob die beiden beruflich verbunden sind oder privat Zeit miteinander verbrachten, blieb unklar. Ben trug ein sommerliches beiges Sakko über einem rosafarbenen Hemd, die oberen Knöpfe locker offen. Die Unbekannte wählte einen Pullover und Jeans, dazu eine Tasche von Yves Saint Laurent. Roter Lippenstift, dunkles Haar mit Pony und große Sonnenbrillen rundeten ihren Look ab. Das Ganze fällt in eine Woche, in der das Umfeld von Bens Ex für Gesprächsstoff sorgt.

Denn nur zwei Tage zuvor zeigte sich Lindsay Shookus (45) in New York an der Seite von Alex Rodriguez (50) – ausgerechnet dem früheren Verlobten von Jennifer Lopez (56). Die frühere Saturday Night Live-Produzentin besuchte die Premiere der Doku "Alex vs. A-Rod" im DGA Theater und erschien in einem eleganten schwarzen Kleid mit transparentem Rock, während Alex im dunklen Anzug posierte. Bereits 2021 stellte Alex gegenüber dem Magazin People klar, dass er und Lindsay "seit 15 Jahren Freunde" seien.

Die Wege von Ben und Jennifer kreuzten sich erstmals in den frühen 2000ern, ehe sie 2021 ihre Beziehung neu entfachten. 2022 gaben sie sich das Jawort, zwei Jahre später reichte Jennifer die Scheidung ein. Zuvor waren Jennifer und Alex vier Jahre zusammen und beendeten ihre Verlobung im April 2021. Ben und Lindsay hatten sich im August 2018 getrennt, kurzzeitig im März 2019 wieder angenähert und im April desselben Jahres endgültig Schluss gemacht. Abseits der Schlagzeilen ist Ben Vater von drei Kindern mit Jennifer Garner (53).

ActionPress / X17 Schauspieler Ben Affleck im April 2025

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Lindsay Shookus bei den Emmy Awards 2017

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez auf dem roten Teppich der Met Gala 2017