Emma Stone schwärmt von Jennifer Lawrence' Schauspieltalent

Emma Stone (36) hat ihre Bewunderung für ihre langjährige Freundin und Kollegin Jennifer Lawrence (35) in den höchsten Tönen ausgedrückt. In einem Interview für ein Profil über Jennifer im The New Yorker schwärmte Emma von deren außergewöhnlichem Schauspieltalent. Sie erklärte: "Sie wird einfach Teil davon, wie ein Kinderstar. Die Umstände um sie herum sind real. Sie ist dabei. Das wünscht sich doch jeder." Jennifer beeindruckt ihre Fans und Kolleginnen gleichermaßen mit ihrer fast intuitiven, kindlichen Art, in ihre Charaktere einzutauchen.

Emma zitierte in dem Gespräch auch eine Theaterweisheit, die perfekt beschreibt, warum Jennifer so eine Anziehungskraft ausübt: "Wenn ein Schauspieler neben einer Katze auf der Bühne steht, schaut das Publikum die Katze an, weil sie echt und spontan ist. Jen ist die Katze." Besonders bemerkenswert ist die tiefe Freundschaft, die die beiden Schauspielerinnen seit Jahren verbindet. Sie lernten sich in ihren frühen 20ern über den gemeinsamen Freund Woody Harrelson (64) kennen, der in Projekten von beiden mitgewirkt hat. Ein einfacher Austausch von Telefonnummern soll damals der Beginn dieser besonderen Bindung gewesen sein.

Neben ihrer Karriere verbindet die beiden auch eine gegenseitige Wertschätzung für die individuellen Entscheidungen. Wie kürzlich bekannt wurde, hegte Jennifer zunächst Vorbehalte gegenüber Emmas Entscheidung, sich für eine neue Rolle den Kopf zu rasieren – eine drastische Veränderung, die Emma später als befreiend empfand. Trotz kleinerer Meinungsverschiedenheiten zeigen Emma und Jennifer immer wieder, wie stark ihre Freundschaft ist. Die beiden stehen sich nicht nur beruflich bei, sondern teilen auch privat viele besondere Momente miteinander.

Valerie Macon/Getty Images Emma Stone und Jennifer Lawrence

IMAGO / NurPhoto Jennifer Lawrence beim San Sebastian International Film Festival, September 2025

Imago Emma Stone in einer Filmszene von "Bugania"