Hin und Her: AYTO-Joanna und Calvin sind wieder ein Paar

Joanna und Calvin Steiner haben ihrer Liebe eine neue Chance gegeben und verkündet, dass sie wieder ein Paar sind. Die beiden Realitystars, die sich in der Show Are You The One – Reality Stars in Love kennenlernten, machten die Nachricht über eine herzerwärmende Bilderreihe auf Instagram publik. Auf den Fotos sind sie eng umschlungen vor einem Spiegel oder während eines innigen Kusses zu sehen. Nach turbulenten Monaten und einer kurzen Trennung haben die beiden offenbar zueinander zurückgefunden.

Dabei sah es zwischenzeitlich nicht nach einem Happy End aus. Während der Show entwickelte sich die Romanze schnell und intensiv, doch im Alltag hielten die Gefühle zunächst nicht stand. Nach mehreren Auseinandersetzungen gingen Joanna und Calvin beim Wiedersehen der Show getrennte Wege. Besonders Joanna schien überzeugt, dass es kein Zurück geben würde. Doch Calvin legte sich mächtig ins Zeug, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. So ließ er sich romantische Gesten einfallen, wie er etwa in seiner Social-Media-Story zeigte: Mit Kerzen und Rosenblättern bereitete er Joanna ein besonderes Erlebnis und erklärte: "Joanna, ich will dir die Welt zu Füßen legen."

Das Hin und Her der Beziehung hat die Fans von Anfang an gefesselt. Schon während der Show galt das Paar als eines der spannendsten Duos, da sie schnelle Verbindungen eingingen – aber auch immer mal wieder aneinandergerieten. Noch vor wenigen Tagen sorgte Calvin mit einer Aktion auf Instagram für Wirbel: In seiner Story hielt der Realitystar ein Schild in die Kamera, auf dem stand: "Joanna, bitte gib mir noch eine Chance." Auf die Frage eines Fans, ob Joanna noch immer die Frau seines Herzens sei, reagierte Calvin ohne zu zögern: "1000000 Prozent."

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Joanna und Calvin, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Joanna und Calvin Steiner, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, Realitystar