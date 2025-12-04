Nach Liebes-Aus mit Calvin: Joanna hat keinen Herzschmerz

Calvin Steiner und Joanna gaben ihrer Liebe nach Are You The One – Reality Stars in Love trotz anfänglicher Schwierigkeiten eine zweite Chance. Doch nach nur knapp vier Wochen Beziehung ist nun alles wieder aus und vorbei – Joanna zog die Reißleine. Überraschenderweise zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit jedoch keineswegs traurig oder niedergeschlagen über das Ende der Beziehung. In einem TikTok-Livestream erklärt sie: "Es geht mir besser und es ist auch kein Grund, traurig zu sein – vor allem, wenn man so im Schlechten auseinander ist."

Trotz der turbulenten Trennung und ihrer kürzlich veröffentlichten, mittlerweile wieder gelöschten Clips über das Liebes-Aus hat Joanna kein Problem mit ihrem Ex. Ganz im Gegenteil: "Er kann machen, was er will. Der kann sein Statement machen, juckt mich Jacke wie Hose. [...] Eine Frau schließt immer erst innerlich ab und dann macht sie Schluss. Das wissen wir alle." Auch seine Ankündigung, die "Wahrheit" über ihre Beziehung auszupacken, stört sie nicht im Geringsten: "Ein erwachsener Mann, der es nötig hat, gegen eine Frau zu schießen – soll er."

Joanna machte bereits zuvor deutlich, dass sie das Kapitel Calvin für sich abgeschlossen hat. Nachdem sie in Videos die Gründe für ihre Trennung erklärt und einige Reality-Ladys ins Spiel gebracht hatte, entschied sie sich, die Clips wieder zu löschen – jedoch nicht, weil sie etwas bereute. "Ich habe die Videos rausgenommen, weil es mir einfach zu peinlich ist, damit in Verbindung gebracht zu werden. Ich lasse das hinter mir und tue so, als wäre das mit ihm nie passiert", stellte sie in ihrer Instagram-Story klar und fügte hinzu: "Das ist alles die Wahrheit. Ich bereue davon gar nichts."

Anzeige Anzeige

Instagram / majol1e Joanna, ehemalige Kandidatin bei "Are You The One?"

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Joanna und Calvin Steiner, November 2025