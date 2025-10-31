Zurecht? Calvin Steiner schlägt wegen "Germany Shore" Alarm

Calvin Steiner, bekannt aus der Reality-Show Germany Shore, sorgt mit seinen jüngsten Aussagen für Aufsehen. Obwohl er in der aktuellen Staffel nicht mit von der Partie ist, scheint er über die jüngsten Geschehnisse gut informiert zu sein. Im Interview mit Promiflash ließ der TV-Star durchblicken, dass es in der neuen Staffel ziemlich wild zugegangen sein soll. "Ich habe auf jeden Fall gehört, die Staffel soll noch bescheuerter und kranker gewesen sein als letztes Jahr", erklärte er. Dabei fand er deutliche Worte: "Irgendwann ist es dann aber over the top. Irgendwann wollen sich alle nur noch überbieten und nur noch mehr Sche*ße machen."

An Zurückhaltung scheint in der Reality-Show kaum einer zu denken zu sein, wie auch aus Calvins weiteren Kommentaren hervorgeht: "Gerade bei Germany Shore kannst du dir das ja auch noch erlauben." Seine Kritik richtet sich gegen die immer extremer werdenden Eskapaden der Teilnehmer, die sich scheinbar gegenseitig übertrumpfen wollen. Dass die Stimmung in dem Format des Öfteren auf einen gewissen Exzess hinausläuft, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Mischung aus Partys, Zusammenleben und extrovertierten Persönlichkeiten führt nicht selten zu eskalierten Situationen vor laufenden Kameras.

Auch Luigi Birofio (26), der erst nächste Woche in Folge zwei zur Shore-Familie stößt, meldete sich nach den Dreharbeiten sichtbar entsetzt zu Wort. Im Interview erklärte der Realitystar offen: "Ich hatte einen Kulturschock. Das war zu viel für mich." Seiner Schilderung nach herrschte im Haus ein einziger Ausnahmezustand – für den 26-Jährigen fast schon zu viel Chaos. Besonders eindrücklich beschrieb er, wie hemmungslos es dabei zuging: "Ich trinke Kaffee und die bumsen. Ich gehe auf die Toilette und die bumsen."

Imago Calvin Steiner bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2025

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Juli 2025