Schon wieder: Haftbefehl beendet Konzert nach 18 Minuten

Und schon wieder überrascht Haftbefehl (39) seine Fans mit einem überaus kurzen Auftritt. Der Rapper feierte am gestrigen Freitagabend seinen dritten Auftritt, nachdem zuvor im Rahmen seiner Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story" die grausame Realität seines Alltags im Drogenrausch ans Licht gebracht worden war. Doch seine Anwesenheit auf der Bühne in einem Regensburger Klub war kurz. Nachdem er laut Bild verspätet um circa halb eins nachts vor sein Publikum getreten war, einige seiner erfolgreichsten Hits rappte und die Menge zum Toben brachte, verschwand er 18 Minuten später wieder aus dem Rampenlicht. Ohne weitere Worte, ohne einen Abschied.

Während seines keine 20 Minuten andauernden Auftritts ließ Aykut Anhan, wie die lebende Legende mit bürgerlichem Namen heißt, zwischenzeitlich einen anderen Rapper die Menge unterhalten. Währenddessen ruht er sich im Hintergrund bei einem aus dem Team aus und holt Luft. Doch zur Verkündung seines aktuell drogenfreien Zustands bleibt ihm noch genug Atem. "Ich bin wieder clean, ich bin sauber, ich nehme keine Drogen mehr", erklärt er seinen Fans stolz.

Seine Fans, Freunde und Familie – und vor allem Aykut selbst – werden es ihm danken. Der "Lass die Affen aus'm Zoo"-Interpret schwebte aufgrund seiner langjährigen Kokainsucht in Lebensgefahr. Wie er in der Dokumentation verkündete, konsumierte er die Droge seitdem er 13 Jahre alt war. Heute ist Haftbefehl 39 Jahre alt. Rund 23 Jahre später erlitt er eine Nahtoderfahrung – sein Körper verkraftete den immensen Konsum nicht, er musste im Krankenhaus wiederbelebt werden. Nachdem ihn auch das nicht vor dem Koksen abgehalten hatte, half nur noch die heimliche Zwangseinweisung in die Entzugsklinik durch seinen Bruder Capo.

Anzeige Anzeige

Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".

Anzeige Anzeige

Imago Haftbefehl im Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / capo Capo und Haftbefehl, Brüder