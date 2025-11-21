Genre-Wechsel: Haftbefehl bringt türkische Ballade raus

Haftbefehl (39) stellt die Weichen neu – musikalisch wie privat. Heute Nacht um 23:59 Uhr droppt der Rapper mit "Dünya Garip" seinen ersten komplett türkischen Track, wie er auf Instagram ankündigte und mit einem Presave-Link untermauerte. Der Titel bedeutet "Merkwürdige Welt", der Ton ist nachdenklich, die Botschaft direkt aus dem Herzen. Zu hören war im Teaser bereits die Zeile: "Meine Welt ist seltsam. Alle sind geldverrückt. Die Herzen sind arm." Der Release kommt wenige Wochen nach der vielbeachteten Netflix-Dokumentation, und der Zeitpunkt ist kein Zufall: Haftbefehl zeigt sich an diesem Mittwochabend entschlossen, mit seiner Familie an der Seite neu zu starten.

Auf Social Media klingt der 39-Jährige trotz der melancholischen Note seines Songs überraschend zuversichtlich. Anlässlich von fünf Millionen Hörerinnen und Hörern auf Spotify schrieb er: "Dankbar für alles. Ohne euch wäre ALL das nicht möglich", so sein Statement auf Instagram. Gleichzeitig fand der Musiker Zeit, um auch seine Familie besonders wertzuschätzen. In Instagram-Stories zeigte er sich mit seiner Tochter Aliyah und Ehefrau Nina Anhan und schrieb vielsagend: "Im Kreis meiner Familie werde ich stärker zurückkehren." Ein weiteres Bild aus seinem Zuhause, auf dem er mit seiner Tochter die Kinderfigur Peppa Wutz schaut, unterstreicht, wie wichtig ihm die Zeit mit seinen Liebsten ist.

Bekannt für seine ehrlichen Texte und Einblicke in sein Leben, bleibt Haftbefehl weiter eine prägende Figur im Deutschrap. Bereits mit der aufsehenerregenden Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story", die die Spitze der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz eroberte, gab er den Fans intime Einblicke in seine Höhen und Tiefen. Auch auf der Bühne zeigte sich der Musiker kürzlich sehr emotional. In Osnabrück verkündete er stolz, dass er mittlerweile "clean" sei – eine Wendung, die bei seinen Anhängern mit Begeisterung aufgenommen wurde. Der neue Song und sein persönlicher Wandel lassen keine Zweifel daran, dass Haftbefehl ein neues Kapitel seiner Karriere aufschlägt.

ActionPress Haftbefehl im Juni 2020 in Hannover

Instagram / ninaanhan Nina Anhan und Haftbefehl im September 2020

Imago Aykut Anhan aka Haftbefehl und Elyas M’Barek beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl-Story" in der Astor Film Lounge, Berlin