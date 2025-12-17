Steffen Vogeno und Karinas Hochzeitsrede war sehr emotional

Frisch verheiratet und immer noch im Hochzeitsrausch: Reality-TV-Star Steffen Vogeno und seine Frau Karina Wagner (29) haben sich das Jawort gegeben und lassen im Gespräch mit Promiflash noch einmal ihren großen Tag Revue passieren. Gefeiert wurde mit Familie und Freunden, die das Paar ganz bewusst eng um sich scharte. "Unser Highlight war der ganze Tag, alle zusammenzuhaben und die Momente teilen zu können", schwärmen Steffen und Karina im Interview.

Für besonders viel Gänsehaut sorgte dabei eine sehr persönliche Traurede, die im Saal für feuchte Augen und viel Applaus sorgte. "Wir hatten eine Traurede, die nochmal alles von uns erzählt: ob das erste Aufeinandertreffen im Paradies, unser erstes Date, bis hin zum Alltag und unserer gemeinsamen Zukunft", erklären die beiden Promiflash. Die Gäste hörten gebannt zu, als Erinnerungen an den Anfang bei Bachelor in Paradise aufkamen, der Weg ins gemeinsame Leben skizziert und liebevolle Details aus ihrem Beziehungsalltag geteilt wurden.

Steffen und Karina haben sich durch ihre Teilnahmen an Reality-TV-Formaten einen Namen gemacht und ihre Liebe in der Öffentlichkeit gefunden. Doch trotz der medialen Aufmerksamkeit scheint ihre Beziehung von echter Nähe und Vertrautheit geprägt zu sein. Die beiden legen großen Wert auf gemeinsame Erlebnisse und Privatsphäre – den Namen ihres Babys wollen sie erst nach der Geburt verraten.

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

Instagram / vogeno Steffen Vogeno und Karina Wagner, Dezember 2025

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025