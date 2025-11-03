"Das Sommerhaus der Stars"-Pascal hatte einen Autounfall

Schockmoment für Pascal Zadow (28): Der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer hatte einen Autounfall, wie er in seiner Instagram-Story berichtete. Dort zeigte er seinen Followern nicht nur das stark beschädigte Fahrzeug, sondern sprach auch über seine Verletzungen: "Ich habe vom Airbag Verbrennungen an den ersten beiden Hautschichten und ein paar Prellungen, die ich erst später gemerkt habe. Auto natürlich hinüber." Doch Glück im Unglück: Die Verletzungen blieben vergleichsweise leicht und Pascal betonte: "Gott sei Dank, heute schnell auf Holz klopfen."

Neben den Verletzungen schilderte Pascal auch, wie sehr ihn der Unfall mental fordert. Der Reality-TV-Star erklärte, dass sein Kopf aktuell "am Rattern" sei und er sich nun erst mal eine Pause gönnen möchte, um alles in Ruhe zu verarbeiten. Er richtete zugleich Dankesworte an seine Community: "Ich melde mich auf jeden Fall bei euch, weil ich mich auch bedanken möchte für die ganzen lieben Nachrichten und so weiter." Abschließend betonte der Influencer, dass man das Leben nach solchen Erlebnissen noch mehr schätzen sollte.

Pascal ist aktuell im Sommerhaus der Stars zu sehen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Luise-Isabella Matejczyk zog er als Nachrücker ein. Der Schritt in die prominente Wohngemeinschaft sorgte zuletzt für Gesprächsstoff, denn nicht alle Mitbewohner reagierten begeistert. Unter anderem zeigte sich Edda Pilz wenig angetan von den Neuzugängen. Zudem krachte es direkt zwischen Pascal und seinem Mitstreiter Michael Klotz, der sich wegen einer Aussage angegriffen fühlte.

Instagram / pascal_zadow Realitystar Pascal Zadow

Instagram / pascal_zadow Realitystar Pascal Zadows Arm, November 2025

