Kurz vorm Finale: Dieses Sommerhaus-Paar fliegt heute raus

Bei Das Sommerhaus der Stars wird es ernst – kurz vor dem Finale müssen sich noch einmal zwei Paare beweisen und um den Verbleib im Haus kämpfen. Nach der Nominierung in Folge neun müssen Luise-Isabella Matejczyk und Pascal Zadow (28) sowie Edda Pilz und Michael Klotz in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Für Edda ist das extra Spiel kurz vor dem Ende der Show ein Super-GAU: Sie hat keine Lust mehr und weint. Auch ihr Partner Micha pflichtet ihr bei: "Wir haben auch die Kraft nicht mehr." Beide drohen an, sie würden lieber so nach Hause fahren, als in die Exit-Challenge zu gehen, am Ende treten sie aber doch an.

Die Challenge, die auf Micha, Edda, Luise und Pascal wartet, ist ein waschechter Sommerhaus-Klassiker: Die Männer bekommen eine Platte vor den Bauch geschnallt, auf der sie Würfel transportieren müssen. Diese werden, ohne die Hände zu nutzen, an die Partnerin übergeben, die ein Brett auf dem Rücken hat. Die Frauen sollen die Würfel schließlich in einem Korb positionieren. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen – aber am Ende gewinnen Edda und Micha mit knappem Vorsprung. Damit sind Luise und Pascal ausgeschieden und müssen das Sommerhaus mit sofortiger Wirkung verlassen.

Für Edda und Micha ist der Erfolg in der Exit-Challenge ein großer Triumph, doch die letzten Tage im Sommerhaus scheinen beiden emotional und körperlich sichtlich zugesetzt zu haben. Schon seit Folge eins streiten sich die beiden fast unentwegt und können kaum ein ruhiges Wort miteinander wechseln. Vor zwei Wochen drohte Micha Edda bereits mit der Trennung – und auch abseits der Show kriselt es. Vor wenigen Tagen warf er der Are You The One?-Bekanntheit vor, Grenzen überschritten zu haben und drohte damit, sie zu "exposen".

RTL "Das Sommerhaus der Stars" Staffel 10

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Lou und Pascal, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2025