Mitläufer? Sommerhaus-Micha und Pascal geraten aneinander

Im Sommerhaus der Stars ging es einmal mehr hoch her: Micha und Pascal (28) gerieten in einer hitzigen Diskussion aneinander. Auslöser war eine Frage von Tommy (30), der das Nachrücker-Paar Louise und Pascal fragte, ob sie den Eindruck hätten, dass Tommy und Paulina (28) die anderen einschüchtern, um ihren Willen durchzusetzen. Pascal erklärte: "Nicht direkt, das entsteht von alleine. Weil ihr stark seid und sich Leute nach euch richten." Dies ließ Micha offenbar aufkochen, der seiner Wut lautstark Luft machte.

Klartext war angesagt, als Micha sich angesprochen fühlte und sich vehement gegen Pascals Äußerungen zur Wehr setzte. "Also du findest, dass wir alle Mitläufer sind, dass er ein Mitläufer ist, ich ein Mitläufer bin. Was ist das denn für eine Scheiße? Willst du mir jetzt erzählen, ich habe zu Hause drei Firmen, übelst viele Angestellte, und ich laufe jetzt hier mit jemandem mit? So was pisst mich richtig an", wetterte Micha. Pascal ließ sich jedoch nicht einschüchtern und entgegnete ebenso lautstark, dass er auch schreien könne. Die Situation eskalierte, als sich auch Louise einmischte und betonte, sie habe keinesfalls das Wort Mitläufer benutzt und lasse sich nichts in den Mund legen.

Im Einzelinterview zeigte sich Micha weiterhin unversöhnlich und nahm kein Blatt vor den Mund. Er ging sogar noch weiter und untermauerte seine Meinung über Pascal mit deutlichen Worten: "Er ist doch unser Mitläufer, er ist doch unser kleiner Hund, unser Köter, den wir streicheln und den wir losschicken." Solche Statements dürften im Haus für weiteren Zündstoff sorgen, zu einer Aussprache scheint es jedenfalls vorerst nicht zu kommen. Die Spannungen im "Sommerhaus der Stars" erreichen damit einen neuen Höhepunkt, und die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die Lage weiterentwickelt.

Anzeige Anzeige

RTL Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Lou und Pascal, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz von Fame Fighting, 2025